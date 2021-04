Apple punta all’inclusività: Siri si aggiorna con nuove voci

Grandi novità per Siri, il noto assistente di Apple. L’azienda di Cupertino ha annunciato che grazie all’ultimo aggiornamento iOS 14.5, al momento in fase di beta, sarà possibile selezionare due nuove voci inglesi e scegliere se utilizzare quella maschile o femminile.

Una risposta netta a coloro che avevano accusato in passato Apple di sessismo per via dell’utilizzo della sola voce femminile come impostazione predefinita, modalità comune ad altri assistenti vocali. Le nuove voci, inoltre, risulteranno più fluide e organiche grazie al motore neurale text-to-speech.

Al momento è già possibile selezionare una voce maschile, ma si tratta di un’opzione nascosta nel menu di configurazione. Grazie al nuovo aggiornamento, invece, gli utenti potranno selezionare la propria voce preferita prima di utilizzare l’assistente vocale targato Apple.

Attraverso un comunicato stampa mandato alle testate americane, Apple ha così dichiarato: “Siamo entusiasti di aver implementato queste nuove funzionalità e aver dato ai nostri utenti la possibilità di scegliere la voce che meglio preferiscono”.

“Si tratta di un processo continuativo finalizzato a garantire servizi inclusivi e che rispecchino il cambiamento del mondo in cui viviamo al giorno d’oggi”.

Apple ha iniziato a dedicare maggiore attenzione alla tematica dell’inclusività sin dalla nomina di Barbara Whye come Vice President of Inclusion and Variety, avvenuta nel 2020.

Nel corso degli anni erano state implementate, tra le altre, anche voci di nazionalità diversa come quelle australiane, irlandesi e russe, per citarne alcune. Al momento sono oltre 30 quelle che supportano il text-to-speech.

Gli occhi degli utenti Apple sono adesso tutti puntati sulla Worldwide Developers Conference di quest’anno, che si terrà esclusivamente in forma digitale. In molti sperano di avere nuovi dettagli sui tanto chiacchierati occhiali AR o sull’headset per la realtà virtuale.