Dopo aver visto nel dettaglio tutte le recensioni inerenti i nuovi iPhone appena arrivati sul mercato, oggi è il turno di vedere protagonista iPhone 14 Plus. Ereditando il ruolo di “spalla” e di “comprimario” della variante base, ruolo in passato occupato da iPhone 13 Mini e iPhone 12 Mini, si tratterà di un modello in grado di convincere critica e mercato?

Con un prezzo di listino di quasi 1200 euro, in diretta competizione non solo con i nuovi modelli Pro attuali ma anche con i precedenti dispositivi della famiglia iPhone 13 Pro, esiste realmente uno spazio all’interno della proposta Apple per questo iPhone 14 Plus?

Un iPhone 14 sotto steroidi

Se esiste un ambito dove è oggettivamente molto difficile questionare Apple, è di certo quello legato al mondo design e qualità costruttiva. Quanto di bello affermato in sede di recensione di iPhone 14 infatti vale allo stesso modo per la variante Plus, che vede la stessa scelta di materiali e di linee, seppur in formato ingrandito appunto.

Il paragone non è però da farsi principalmente con iPhone 14 piuttosto con la relativa versione Pro Max e il precedente iPhone 13 Pro Max. Per quanto riguarda questo confronto dimensionale, è importante segnalare come la differente scelta di materiali e di trattamento per bordi e retro porti in dote a questo iPhone 14 Plus la stessa diagonale del display dei fratelli Pro Max, ma con un considerevole vantaggio a suo favore sulla bilancia. Per darvi uno spunto di riflessione extra basti pensare che iPhone 14 Plus pesa quasi quando iPhone 14 Pro, con un display però da addirittura 6,7″ contro i “soli” 6,1″.

Prestazioni da Top, senza essere un vero Pro… per ora!

Per contenere il prezzo rispetto al modello Pro Max, e accostare questo preciso modello alla variante base e non tra i Pro, Apple ha dovuto fare delle scelte ben precise in diversi ambiti del dispositivo.

Il cuore pulsante di iPhone 14 Plus, per esempio, è il “vecchio” processore Apple A15 Bionic. Si tratta di una scelta che all’atto pratico non cambia l’esperienza utente (da sempre in Apple incentrata sulla coerenza hadrware/software piuttosto che sulla potenza bruta fine a se stessa) ma che aiuta l’azienda a differenziare le diverse linee del proprio portfolio.

Se non tanto per la stretta attualità, per quanto riguarda il supporto futuro e la sostenibilità delle performance nel tempo, potrebbe essere un elemento che gli utenti potrebbero andare a considerare, vedendo i rispettivi prezzi di acquisto non poi così diversi (soprattutto inserendo nel confronto iPhone 13 Pro Max).

Display, forse l’area di maggiore critica

In un mondo parallelo nel quale la gamma Apple non prevede l’esistenza delle varianti Pro, sarebbe difficile muovere critiche nei confronti del pannello di questo iPhone 14 Plus. La verità però è diversa e oggettivamente analizzare questo display alle porte del 2023, non può non tenere conto della complessità della proposta attuale in tema nel mercato, sia essa interna ad Apple ma anche esterna.

Avere a che fare infatti con un pannello OLED bloccato a 60Hz non è di per se un elemento in grado di rendere “brutto” uno schermo. Lo diventa nel momento in cui l’asticella della spesa raggiunge vette elevate, facendo diventare le aspettative dell’utente ovviamente più alte.

Questo elemento di critica aumenta il suo peso specifico se si prende in considerazione inoltre un’altra angolatura, a nostro modo di vedere molto interessante. Se in passato la scelta dei 60Hz per la variante comprimaria di iPhone poteva essere accettata vista la sua unicità all’interno dell’intero panorama tech (non esistono infatti ancora a ora alterative a un prodotto mini come visti nella serie iPhone 12 e 13), per questa variante Plus non si può utilizzare la stessa scusante.

Sia per una questione di spesa quindi, sia per una questione di tanta (tantissima?) competizione in questo form factor specifico, la troppa spinta conservatrice di Apple non può essere giudicata in maniera troppo soft, per un esperienza utente che alla lunga potrebbe diventare limitante e poco gratificante. Piacevolezza d’uso che per di più non è garantita neanche dall’altro nuovo elemento estetico di design e funzionalità introdotto sui modelli della gamma Pro di iPhone 14. Questo modello Plus infatti vede ben saldo al suo posto il caro e vecchio notch, con l’isola dinamica che rimane quindi un miraggio, insieme agli alti refresh rate e alla tecnologia always-on, anch’essa non garantita dal pannello a detta di Apple.

Fotocamere sempre prestanti, anche se manca la scintilla

Le limitazioni fin qui raccontate si arricchiscono di un’ulteriore capitolo, con il comparto fotografico di questo iPhone 14 Plus che è lo stesso identico della variante “base”, a sua volta non dissimile da quanto visto nelle passate generazioni “entry” di Apple e lontano dalle potenzialità del mondo Pro.

Per quanto gli iPhone siano da sempre riconosciuti come dispositivi molto capaci in termini di ripresa video e di qualità fotografica a 360° (le nuove implementazioni software come “action mode” e “cinamtic mode” ne sono soltanto l’ultimo esempio), questo iPhone 14 Plus vive su di un confine molto sottile, dove limitarsi al “compitino” rischia di compromettere il suo giudizio complessivo.

Sia chiaro, le foto e i video sono assolutamente piacevoli in praticamene ogni contesto di utilizzo. Il fatto però che alcune mancanze hardware non siano in nessun modo colmabili via software (come nel caso dell’assenza dei 120Hz per il comparto display), fa sì che i giudizi siano ovviamente condizionati da questo aspetto, considerando per di più il prezzo di listino del prodotto.

Assenza di una modalità ad alta risoluzione, assenza di lente zoom classica o con periscopio e assenza di modalità macro avanzata sono alcuni dei dettagli che chi è chiamato a spendere oltre 1000 euro potrebbe non accettare. Scelta ancora più complessa considerando che tante delle opzioni sopra indicate sono ottenibili con il precedente iPhone 13 Pro Max a cifre non dissimili.

L’iPhone con la migliore autonomia di sempre

Non tutte le limitazioni vengono per nuocere però. Per tante funzionalità mancanti, esiste un aspetto dove la poca spinta innovativa trova una sua giustificazione. Si tratta del fattore autonomia.

iPhone 14 Plus è infatti in linea con li dichiarazioni di Apple, il migliore iPhone per gli utenti che ricercano durata e autonomia. Non è infatti operazione rara riuscire a concludere giornate intere di utilizzo con anche oltre 6 ore di display attivo, ritrovandosi a sera con ancora circa un 20% di autonomia residua. Facilmente un terminale con le quali l’utente medio potrebbe vivere 48 ore lontano dall’alimentazione, elemento questo che potrebbe andare incontro ad alcune esigenze specifiche in tal senso.

Attenzione però, iPhone 13 Pro Max e il recentissimo 14 Pro Max non sono poi tanto lontani da questi risultati (la giornata per quanto intensa infatti verrà sempre portata a casa in ogni scenario d’uso anche quelli più estremi) con un parco hardware e di potenzialità più importante.

Ma alla fine era davvero giusto abbandonare il Mini?

Apple da sempre ha dimostrato di saper fare scuola nel mondo tech, anche con scelte forti e contro tendenza, da ricordare la rimozione del jack da 3,5″ solo per citare un caso eclatante e noto a tutti.

Con questo iPhone 14 Plus, però, l’azienda ha voluto giocare fin troppo in maniera conservativa, abbandonando una sua unicità (la proposta Mini) in favore di un prodotto che però stenta a trovare il suo spazio. Vuoi per un prezzo di listino troppo elevato, vuoi per una scheda tecnica non in grado di attirare gli utenti più ambiziosi, lo spazio di unicità rappresentato da iPhone 12/13 Mini è stato abbandonato in favore dell’ascolto della voce del mercato mainstream.

Questa logica premierà forse all’atto pratico delle vendite (elemento che per un azienda alla fine non è da sottovalutare giusto?) facendo perdere però un po’ di smalto alla figura quasi intoccabile di Apple. Azienda che sembra fare una marcia indietro ammettendo un suo errore (le varianti mini hanno venduto troppo poco stando alle analisi di mercato) senza però volerlo fare in maniera troppo plateale.

La scelta giusta sarebbe infatti forse stata quella di una scommessa completa sulle varianti Pro,quest’anno più che mai diverse dagli iPhone “normali”, senza aver timore di spaventare gli utenti. La paura di lasciare scoperte eventuali fasce di mercato ha però portato l’azienda a proporre di conseguenza questa variante del modello base con poco senso razionale di esistere, sia per questioni tecniche che per questioni meramente economiche.

Se questo sarà un errore, solo il tempo potrà dircelo. Il consiglio allo stato attuale è però quello di considerare questo iPhone 14 Plus solo con un forte sconto rispetto al suo prezzo di listino. In alternativa, valutate di spendere qualcosa in più per iPhone 14 Pro Max, oppure andate alla ricerca di un ancora ottimo iPhone 13 Pro Max.