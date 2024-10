Apple perde milioni non distinguendo migliaia di iPhone contraffatti

Due uomini sono stati condannati a pene detentive per aver truffato Apple, sostituendo circa 6.000 iPhone contraffatti con dispositivi autentici tra il 2017 e il 2019. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato giovedì le sentenze per Haotian Sun e Pengfei Xue, entrambi di trentaquattro anni.

I due truffatori, insieme ai loro complici, sono riusciti a sottrarre ad Apple circa 2,5 milioni di dollari attraverso uno schema definito "sofisticato" dal Dipartimento di Giustizia. Il piano prevedeva l'invio di iPhone contraffatti per la sostituzione in garanzia, sfruttando numeri seriali e codici IMEI di dispositivi autentici ancora coperti da garanzia.

Sun è stato condannato a 57 mesi di carcere e dovrà risarcire Apple per oltre 1 milione di dollari. Xue ha ricevuto una condanna a 54 mesi e dovrà pagare 397.800 dollari di risarcimento. Entrambi dovranno inoltre scontare 3 anni di libertà vigilata e rinunciare a migliaia di dollari in seguito alla sentenza.

L'elaborato schema prevedeva l'invio di dispositivi contraffatti provenienti dalla Cina, presentati ad Apple come iPhone autentici bisognosi di riparazione. I truffatori sfruttavano la garanzia di un anno offerta da Apple sui nuovi iPhone e i piani di estensione della garanzia.

La truffa è stata scoperta nel 2019 grazie alla segnalazione di un dipendente del dipartimento di investigazione interna di Apple alle forze dell'ordine. L'ispettore postale Stephen Cohen ha confermato in un'ordinanza che migliaia di telefoni contraffatti venivano spediti dalla Cina e presentati ad Apple per la riparazione, via posta o di persona.

I due uomini sono stati arrestati e condannati per frode postale e cospirazione finalizzata alla frode postale. Le autorità hanno intercettato i pacchi contenenti i dispositivi contraffatti, smascherando così l'elaborato piano criminale che aveva ingannato Apple per anni.