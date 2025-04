Affare clamoroso di oggi: POCO X6 a metà prezzo, solo 150€

Se siete alla ricerca di uno smartphone performante a un prezzo eccezionale, oggi è il momento giusto per agire. Lo store ufficiale Xiaomi propone uno sconto clamoroso sul POCO X6, un telefono che già a prezzo pieno offre un rapporto qualità-prezzo invidiabile. In queste ore, grazie a un coupon disponibile sul sito, potete acquistare la versione con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna a soli 150€, con uno sconto del 50% rispetto al prezzo di listino.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 50% durante il checkout

POCO X6, chi dovrebbe acquistarlo?

Il POCO X6 è uno smartphone pensato per soddisfare le esigenze più comuni ma anche quelle degli utenti più esigenti, grazie a una dotazione tecnica di tutto rispetto. Con 8GB di RAM, potrete godere di un'esperienza fluida anche con più app aperte contemporaneamente, mentre i 256GB di memoria interna vi garantiranno ampio spazio per foto, video e app. Un’occasione simile è davvero rara sul mercato, soprattutto per un dispositivo di questo livello.

Per approfittare dell’offerta, è sufficiente recarsi sul sito ufficiale Xiaomi e richiedere il coupon dedicato all’iniziativa. Una volta ottenuto, il prezzo del POCO X6 verrà ridotto immediatamente alla cifra straordinaria di circa 150€. È bene affrettarsi: trattandosi di una promozione a tempo limitato e con disponibilità ridotta, i pezzi potrebbero esaurirsi rapidamente.

In conclusione, se state valutando l’acquisto di un nuovo smartphone, difficilmente troverete un’occasione più conveniente di questa. Il POCO X6 con 8GB di RAM e 256GB di memoria rappresenta un acquisto intelligente sotto ogni punto di vista, specialmente a metà prezzo. Non lasciatevi sfuggire questa opportunità unica per rinnovare il vostro smartphone con un prodotto di qualità firmato Xiaomi.