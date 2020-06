Apple si conferma padrona indiscussa nel campo degli smartwatch

Un nuovo rapporto di Canalys rivela come il mercato globale degli smartwatch sia più vivo che mai in questo primo trimestre dell’anno. Le spedizioni su scala globale sono infatti aumentate del 12% nonostante le gravi difficoltà incontrate a causa del propagarsi dell’emergenza legata al Coronavirus, che sconvolto tanti aspetti tra cui pianificazione, produzione e vendite dei prodotti tecnologici.

Apple si piazza al primo posto in questa speciale classifica con 5,2 milioni di unità spedite, con un +13% rispetto a quanto fatto registrare nello stesso periodo dello scorso anno. Huawei si piazza, un po’ a sorpresa, al secondo posto con 2,1 milioni di smartwatch ed una crescita annua che tocca addirittura il 113%. Samsung rincorre i primi due e si piazza in terza posizione, facendo registrare 1,8 milioni di unità spedite, in aumento rispetto agli 1,2 milioni dello scorso anno. Il lancio del presunto Galaxy Watch 3 potrebbe aiutare ad invertire questa tendenza.

Garmin e Fitbit ottengono rispettivamente la quarta e la quinta piazza, con un aumento rispettivamente del 24% e del 21%. Un dato molto interessenza ci giunge dall’America che per la prima volta, non ha rappresentato il paese con il maggior numero di vendite nel campo degli orologi smart, la domanda infatti ha coperto solamente un terzo di quella mondiale. Le richieste per gli Apple Watch sono cresciute costantemente nei mercati esteri mentre le vendite hanno subito un rallentamento negli Stati Uniti ed in Europa. Pur non trattandosi di uno smartwatch, ma comunque di dispositivi indossabili, gli AirPods hanno fatto segnare un crescente interesse, oltre ogni aspettativa, soprattutto nei paesi del Nord America e risultati molto incoraggianti sono arrivati anche dal sud-est asiatico e dall’America Latina.

La Cina ha registrato il maggior aumento nelle spedizioni di smartwatch toccando quota 66%. Anche qui, a dominare il mercato troviamo Apple seguita a non troppa distanza da Xiaomi ed i prossimi mesi dovrebbero segnare un aumento importante anche delgi altri marchi interni al mercato con un maggior interesse anche per le soluzioni offerte da Huawei e Oppo.