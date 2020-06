Galaxy Watch 3 sarà il prossimo smartwatch Samsung?

Il prossimo smartwatch Samsung sarà Galaxy Watch 3: il brand coreano potrebbe inoltre presentare due versioni che presentono una differenza. A quanto pare, quindi, Samsung salterà la numerazione “2”, forse per sottolineare che si tratterà di una generazione successiva a Galaxy Watch Active 2 (disponibile su Amazon).

Il dispositivo ha inoltre ricevuto la certificazione thailandese NBTC. Le versioni disponibili nel mercato dovrebbero essere due: con cassa da 41 mm e la seconda da 45 mm. Inoltre, come successo già nei modelli precedenti, dovrebbe esserci una ghiera metallica rotante.

L’anno scorso, il produttore non ha presentato una nuova generazione di Galaxy Watch. Come già preannunciato in un altro articolo, i codici dei modelli sono i seguenti: SM-R845, SM-R855, SM-R840 e SM-R850. Lo smartwatch potrebbe essere presentato ufficialmente insieme a Galaxy Note 20, forse durante un evento fissato per il 5 agosto 2020.

Samsung Galaxy Watch Active 2 – disponibile su Amazon – è un prodotto di alta qualità. Questo device può offrire consigli e informazioni sullo stato fisico (grazie ai sensori), è personalizzabile ed è pensato anche per gli sportivi che vorrebbero monitorare la propria situazione fisica.