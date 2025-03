Apple svela il nuovo iPad Air con chip M3: si punta su Apple Intelligence

Il panorama dei tablet di fascia alta si arricchisce di un nuovo protagonista che promette di ridefinire gli standard del settore. Apple ha, infatti, svelato il nuovo iPad Air dotato del potente chip M3, disponibile per la prima volta in due dimensioni e progettato specificamente per sfruttare le funzionalità di Apple Intelligence. L'aggiornamento rappresenta un salto generazionale significativo, con prestazioni che superano fino a 3,5 volte quelle del modello con A14 Bionic, mantenendo invariato il prezzo di partenza di 719 euro.

La novità più evidente è la disponibilità in due formati: il tradizionale modello da 11 pollici, perfetto per la portabilità, e la nuova variante da 13 pollici pensata per chi necessita di maggiore spazio di lavoro. Entrambe le versioni, proposte nelle colorazioni blu, viola, galassia e grigio siderale, mantengono il design sottile e leggero che ha reso celebre la linea Air, combinandolo con prestazioni di livello professionale.

Il vero protagonista però è il chip M3, che introduce per la prima volta su iPad Air l'avanzata architettura grafica di Apple, con supporto per mesh shading e ray tracing hardware-accelerato. Questo si traduce in prestazioni grafiche fino al 40% più veloci rispetto al precedente modello con M1 e addirittura quattro volte superiori nei flussi di lavoro con rendering complesso.

Il Neural Engine potenziato offre elaborazioni AI fino al 60% più rapide, fondamentali per le nuove funzionalità di intelligenza artificiale integrata che rappresentano il futuro della piattaforma iPad.

Apple Intelligence: il cervello digitale che evolve l'esperienza d'uso

iPad Air M3 è il primo tablet della serie progettato espressamente per Apple Intelligence, l'ecosistema di intelligenza artificiale che trasforma l'interazione con il dispositivo. Lo strumento "Ripulisci" nell'app Foto permette di rimuovere elementi di disturbo dalle immagini con precisione sorprendente, mentre la ricerca con linguaggio naturale consente di trovare contenuti multimediali semplicemente descrivendoli.

Particolarmente innovativa è la funzione "Bacchetta immagini" in Notes, che trasforma schizzi abbozzati in illustrazioni raffinate o genera immagini contestuali partendo da uno spazio vuoto, interpretando il contesto circostante. "Image Playground" e "Genmoji" offrono invece nuovi strumenti per l'espressione visiva personalizzata, mentre gli "Strumenti di scrittura" potenziano la comunicazione testuale.

Anche Siri diventa più intelligente e naturale, capace di mantenere conversazioni articolate e rispondere a migliaia di domande specifiche sui prodotti Apple. D'altra parte, la privacy rimane prioritaria: molte elaborazioni avvengono direttamente sul dispositivo, mentre quelle più complesse vengono gestite attraverso Private Cloud Compute, senza che i dati vengano memorizzati o condivisi con Apple.

Una nuova esperienza di digitazione e controllo

Insieme al nuovo iPad Air, Apple ha presentato anche una rinnovata Magic Keyboard con caratteristiche avanzate. La tastiera, disponibile a 329 euro per il modello da 11 pollici e 349 euro per quello da 13 pollici, introduce per la prima volta una fila di 14 tasti funzione dedicati e un trackpad notevolmente più ampio per un controllo preciso.

Il design magnetico a inclinazione libera, già apprezzato nei modelli precedenti, si arricchisce di una cerniera in alluminio con connettore USB-C integrato per la ricarica. Il collegamento avviene istantaneamente tramite Smart Connector, eliminando la necessità di accoppiamento Bluetooth e assicurando un'esperienza d'uso fluida e immediata.

iPadOS 18: software ottimizzato per nuove modalità d'uso

Il nuovo sistema operativo iPadOS 18 introduce funzionalità pensate specificamente per le capacità uniche di iPad. La nuova app Calcolatrice supporta "Note matematiche", permettendo di scrivere equazioni a mano con Apple Pencil e vederne la risoluzione istantanea, creando anche grafici interattivi basati sulle variabili inserite.

Le note scritte a mano beneficiano della funzione "Grafia smart", che migliora automaticamente la leggibilità della scrittura e consente modifiche naturali come l'inserimento di spazi o l'integrazione di testo digitato. Le nuove funzioni di registrazione audio e trascrizione sincronizzano automaticamente le trascrizioni con l'audio registrato, permettendo ricerche contestuali.

La personalizzazione della schermata Home si arricchisce con la possibilità di modificare l'aspetto di widget e icone, mentre il Centro di Controllo riprogettato facilita l'accesso alle funzioni più utilizzate, inclusi i controlli di app di terze parti.

Parallelamente al lancio del nuovo iPad Air, Apple ha aggiornato anche l'iPad base, dotandolo del chip A16 e raddoppiando lo spazio di archiviazione minimo. Con prestazioni fino al 30% superiori rispetto alla generazione precedente e fino a sei volte più veloci del tablet Android più venduto, l'iPad entry-level parte da 409 euro e rappresenta un'opzione interessante per chi cerca un dispositivo potente a un prezzo accessibile.

Entrambi i nuovi modelli sono ordinabili da oggi, con disponibilità nei negozi a partire dal 12 marzo.