Apple Vision Pro avrà un avversario marchiato Samsung nel 2025, l'azienda lo conferma

Samsung ha annunciato oggi che lancerà il suo primo dispositivo di realtà mista (XR) nel 2025. Le prime anticipazioni sono state rivelate durante la presentazione del Galaxy S24 all'inizio dell'anno. Il colosso sudcoreano si sta affacciando a questo nuovo mercato in collaborazione con Google e Qualcomm, puntando a una versione di Android ottimizzata per dispositivi XR e al chip Snapdragon XR2+ Gen 2.

Il nuovo dispositivo sarà progettato per migliorare l'interconnettività tra i vari dispositivi dell'ecosistema Galaxy. Dovrebbe offrire un'esperienza utente di alto livello grazie alla possibile adozione di pannelli Micro OLED o OLEDoS con elevata frequenza di aggiornamento e multiple fotocamere. Nonostante il nome ufficiale del dispositivo non sia stato ancora chiarito, stanno circolando voci sulla possibile presentazione di un paio di occhiali XR piuttosto che di un visore.

Samsung ha grandiosi piani per il 2025, inclusa l'introduzione di un dispositivo XR immersivo nell'ecosistema Galaxy

La rivelazione si inserisce in un contesto più ampio in cui Samsung cerca di rafforzare la sua posizione nel settore tecnologico nonostante un calo della domanda consumer registrato quest'anno. L'arrivo del dispositivo XR non è solo un passo avanti nella tecnologia immersiva, ma segna anche un'evoluzione significativa nelle strategie di prodotto della compagnia, orientate sempre più verso un'esperienza utente integrata e avanzata. Nel frattempo, il lancio della serie Galaxy S25 è previsto per l'inizio del 2025, rafforzando ulteriormente le aspettative nei confronti della tecnologia Samsung.

La collaborazione con Google e Qualcomm appare strategica per lo sviluppo del dispositivo XR, sottolineando l'importanza delle sinergie tra giganti della tecnologia per la creazione di piattaforme ottimizzate. Inoltre, l'adattamento del Play Store di Google per i nuovi dispositivi evidenzia un impegno verso una più ampia disponibilità di applicazioni e servizi ottimizzati per la realtà estesa, promettendo un impatto significativo sul modo in cui gli utenti interagiranno con la realtà virtuale e aumentata.