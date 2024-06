Lo smartwatch Apple per eccellenza! Acquistalo oggi a meno di 750€

Solo pochi giorni fa vi abbiamo segnalato un'ottima offerta sull'Apple Watch Ultra, che, come prevedibile, è andata rapidamente esaurita. Tuttavia, abbiamo buone notizie: è ora disponibile un'altra offerta altrettanto interessante sul modello di seconda generazione. Sempre su eBay, utilizzando il coupon "VACANZE24", potete acquistare questo smartwatch di punta a soli 749,90€, uno dei prezzi più bassi per il top di gamma Apple. Anche in questo caso, le scorte sono limitate, quindi vi consigliamo di agire rapidamente per evitare di perdere l'opportunità.

Apple Watch Ultra 2, chi dovrebbe acquistarlo?

L'Apple Watch Ultra 2 è l'acquisto ideale per gli appassionati di attività fisiche estreme, endurance, sport all'aperto, trekking, arrampicata e immersioni. Se siete sportivi che desiderano un dispositivo in grado di supportare le prestazioni fisiche con dati precisi, che offre anche funzionalità di sicurezza e salute avanzate, questo smartwatch soddisfa pienamente queste esigenze.

Grazie ai cinturini speciali e alle app dedicate, permette di tenere traccia delle proprie attività in maniera impeccabile, offrendo allo stesso tempo capacità di connettività cellulare per rimanere in contatto anche nelle situazioni più estreme. Con una cassa in titanio resistente alla corrosione e al contempo elegante, un display Retina always-on estremamente luminoso e una batteria dalle prestazioni invidiabili, l'Apple Watch Ultra 2 promette autonomia e resistenza.

Le funzionalità aggiuntive quali notifiche sulla salute cardiaca, app Livelli O₂, app ECG, e sistemi di emergenza come il "Rilevamento incidenti" e il "Rilevamento cadute", lo rendono uno strumento indispensabile non solo per gli sportivi, ma anche per coloro che desiderano monitorare attentamente la propria salute e sentirsi più sicuri durante le attività quotidiane. Se state cercando un compagno affidabile per l'avventura e il benessere, questo smartwatch è ciò che fa per voi.

