Asus ROG Phone 2: più potenza, più accessori e batteria da 6.000 mAh

Snapdragon 855 Plus, fino a 12 GB di RAM, 6000 mAh di batteria, display con refresh rate a 120 Hz e il controller Kunai Gamepad sono le caratteristiche principali di Asus ROG Phone 2.

Asus ROG Phone 2 è ufficiale. Lo smartphone gaming si arricchisce con nuovi accessori e ulteriore potenza. Con questo dispositivo, l’azienda cerca di dominare il mercato degli smartphone gaming come ha tentato di fare con il modello precedente. La potenza di ROG Phone 2 è assicurata dal recentissimo SoC Snapdragon 855 Plus di Qualcomm dedicato proprio a questa tipologia di dispositivi.

Il processore migliora del 15% le prestazioni della GPU Adreno 630 con a bordo fino a 12 Gigabyte di RAM LPDDR4X e 512 Gigabyte di memoria interna. Il calore sarà limitato dal sistema di raffreddamento a camera di vapore e dalle griglie d’aria poste sul retro. A tal proposito, il nuovo AeroActive Cooler 2 abbassa la temperatura di 5 gradi Celsius ed è più silenzioso del modello precedente.

Credit - Engadget

Novità interessanti anche per il display. Si tratta di un pannello OLED da 6,59 pollici con sensore di impronte digitali integrato e il supporto HDR a 10 bit. L’aspetto più importante è il refresh rate a 120 Hz (impostabile anche a 60 o 90 Hz) in accoppiata alla frequenza di campionamento del tocco a 240 Hz con una latenza al tocco di 49 ms.

A stupire è senza dubbio la batteria da 6.000 mAh con supporto alla ricarica rapida Quick Charge 4.0. Restano il jack audio da 3,5 mm, la porta USB Type-C e non manca la fotocamera frontale da 24 MP e la doppia fotocamera posteriore (48 MP + 13 MP). Tutto ciò comporta un compromesso in termini di peso. ROG Phone 2 infatti ha un peso di 240 grammi.

Credit - Engadget

Per uno smartphone gaming, non possono mancare gli accessori. Il più interessante è Kunai Gamepad, il nuovo controller che ricorda Nintendo Switch. Le due unità possono essere agganciate ai due lati dello smartphone oppure possono essere utilizzate con qualsiasi altro dispositivo Android o su PC sfruttando la connessione Bluetooth, WiFi o addirittura via cavo. Possono essere usate anche con la nuova TwinView Pad, l’accessorio che aggiunge un doppio schermo AMOLED che integra una batteria da 5.000 mAh.

ASUS ha annunciato la compatibilità con tre titoli importanti – Asphalt 9, Shadowgun War Games e Rockman X Dive – che verranno rilasciato con ottimizzazioni e contenuti esclusivi su misura per ROG Phone II. Tutte le caratteristiche aggiuntive, infatti, non hanno senso se non ci sono titoli che le supportano ma il produttore taiwanese sembra essere sulla buona strada.

Non sono state rilasciate informazioni relative ai prezzi di vendita. La versione cinese verrà rilasciata in collaborazione con Tencent, mentre quella per i mercati occidentali dovrebbe debuttare nel mese di settembre.