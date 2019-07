Qualcomm annuncia il nuovo Snapdragon 855 Plus

Qualcomm annuncia il nuovo SoC Snapdragon 855 Plus. La piattaforma offre alcuni miglioramenti rispetto alla versione 855 tra cui una frequenza di 2.96GHz per i core Kryo 485 e un incremento delle prestazioni del 15% sulla GPU Adreno 640.

Qualcomm annuncia il suo nuovo SoC Snapdragon 855 Plus, un aggiornamento dell’attuale 855 pensato per spingere ulteriormente l’acceleratore sulle performance, con un occhio di riguardo per la parte gaming, ormai sempre più centrale in ambito smartphone.

La nuova piattaforma, rispetto allo Snapdragon 855 standard, offre una frequenza massima di 2.96GHz per i core Kryo 485 e un incremento delle prestazioni del 15% sulla GPU Adreno 640. Come sempre, in quest’ultimo caso, attendiamo di testare sul campo il SoC al fine di verificare concretamente questo upgrade.

Dal punto di vista della connettività, Qualcomm ha lasciato inalterata la configurazione vista sul predecessore: il modem Snapdragon X24 LTE 4G è infatti abbinato al modem X50 5G. Dunque, nessun modem stand-alone, fermo restando l’attenzione verso l’esperienza multi-gigabit per il gaming, con particolare rigerimento alle piattaforme AR e XR.

Non a caso, come dichiarato dallo stesso Kedar Kondap, vice presidente e product management di Qualcomm, la versione Plus innalza, in tal modo, il livello di qualità per tutti i gamer professionisti soprattutto grazie al miglioramento delle prestazioni di CPU e GPU insieme all’ampliamento del 5G, IA e XR che sono tutti elementi richiesti dai clienti OEM.

“Snapdragon 855 Plus è la nostra piattaforma mobile più avanzata e si baserà sui successi della piattaforma mobile Snapdragon 855 5G, modello flagship per Android del 2019.”

In riferimento alle tecnologie avanzate relative al gioco che abbiamo citato ( AI e XR) il SoC offre prestazioni migliorate grazie alle caratteristiche hardware e software : esperienza di gioco ultra-reattiva e coinvolgente e realtà aumentata saranno sicuramente apprezzate da tutti i gamer professionisti.