ASUS ROG Phone 3 ufficiale: 16 GB di RAM e potenza da vendere

I nuovi ROG Phone 3 sono ufficialmente tra noi. La terza generazione degli smartphone tanto apprezzati dagli amanti dei videogiochi si presenta come un concentrato di potenza, racchiudendo in sé tutta la più alta tecnologia attualmente disponibile in ambito mobile. Come da tradizione, la gamma arriva accompagnata da tutti gli accessori che mirano a rendere l’esperienza di gioco ancora più completa. Andiamo per ordine.

I modelli in arrivo – anche in Italia – sono due: ROG Phone 3 e ROG Phone 3 Strix Edition. L’unica vera differenza è rappresentata dalla piattaforma hardware che in entrambi i casi supporta il 5G. Strix Edition è equipaggiato con lo Snapdragon 865 di Qualcomm abbinato a 8 Gigabyte di RAM e 256 Gigabyte di memoria interna. Mentre ROG Phone 3 è basato sul nuovo arrivato Snapdragon 865+. Le configurazioni disponibili sono decisamente d’impatto: 12 o 16 Gigabyte di RAM e 512 Gigabyte di memoria interna. Numeri che dovrebbero assicurare delle prestazioni di altissimo livello che avremo modo di approfondire nella nostra recensione.

Migliora ancora il sistema di dissipazione del calore denominato GameCool 3 che ora presenta un dissipatore più ampio, una nuova camera di vapore 3D ridisegnata e uno strato di grafite più grande. Tutto ciò dovrebbe contribuire a tenere a bada le temperature anche durante lunghe sessioni di gioco. Non manca comunque, in confezione, l’accessorio AeroActive 3, la rinnovata ventolina che gode anche di un jack audio da 3,5 mm e una porta Type-C.

A livello estetico, nessun grande cambiamento rispetto alla generazione precedente. Resta il logo della serie ROG retroilluminato da LED RGB. Lo schermo è un pannello AMOLED da 6,59 pollici con risoluzione Full-HD+ (2.340 x 1.080 pixel). Migliorano le caratteristiche peculiari: refresh rate a 144Hz/1ms, tecnologia HDR10+ a 10 bit, frequenza di campionamento a 270Hz e latenza al tocco di 25ms. Elementi che contribuiscono a rendere l’esperienza gaming più reattiva e appagante. Ancora una volta, grande attenzione anche alla fedeltà cromatica con un Delta-E inferiore a 1. I giochi, dunque, dovrebbero apparire con lo stesso aspetto previsto dallo sviluppatore.

Le fotocamere sul retro diventano tre. Il sensore principale da 64 Megapixel (Sony IMX686) è abbinato a un grandangolare da 13 Megapixel e un ultimo sensore da 5 Megapixel per la profondità di campo. Frontalmente, invece, una fotocamera da 24 Megapixel. Il tutto è alimentato da una batteria da 6.000 mAh con supporto alla ricarica rapida Quick Charge 4.0 a 30W.

La piattaforma software è ovviamente affidata ad Android 10 con personalizzazione dell’interfaccia grafica ROG UI. A tal proposito, ASUS ha introdotto nuove AirTrigger per i pulsanti ultrasonici che consentono di effettuare delle azioni a seconda della pressione che viene esercitata. Tutto ciò per rendere lo smartphone molto più simile a un joypad.

Da vero smartphone gaming, non mancano gli accessori dedicati (venduti separatamente) a cui il produttore taiwanese ci ha ormai abituati. Tra questi, il nuovo Kunai Gamepad 3 composto da quattro componenti modulari per adattarsi a tutti i possibili scenari di gioco e la nuova TwinView Dock 3, l’accessorio che aggiunge un doppio schermo AMOLED e integra una batteria da 5.000 mAh. Sono tutti sul sito ufficiale del produttore raggiungibile a questo link.

Gli smartphone della nuova linea ROG Phone arriveranno tutti in Italia con i seguenti prezzi e disponibilità:

ROG Phone 3 Strix Edition 8/256 GB è preordinabile da oggi 22 luglio a 799 euro sul sito ufficiale ASUS, presso gli ASUS Gold Store e Unieuro

ROG Phone 3 12/512 GB sarà disponibile nella prima metà di agosto a 999 euro

ROG Phone 3 16/512 GB sarà disponibile nel corso del mese di agosto a 1.099 euro in esclusiva sullo store online ASUS.

I primi che acquisteranno ROG Phone 3 Strix Edition al momento dell’apertura del pre-ordine, riceveranno in omaggio un paio di auricolari ROG. Inoltre, chiunque acquisterà uno dei modelli appena annunciati potrà un Pass Stadia Pro per accedere al servizio gratuitamente per 3 mesi.