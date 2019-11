ASUS Zenfone 6 e Zenfone 6Z si aggiornano ad Android 10

ASUS Zenfone 6 e Zenfone 6Z stanno ricevendo l'aggiornamento ad Android 10. Come sempre, il rilascio avverrà in maniera graduale per tutti gli utenti.

ASUS Zenfone 6 e Zenfone 6Z stanno ricevendo l’aggiornamento ad Android 10, l’ultima versione del sistema operativo di Google. Il produttore taiwanese è sempre stato criticato per la lentezza nel rilasciare gli aggiornamenti. In questo caso, però, si sta dimostrando davvero tempestivo. Sono pochi, infatti, gli smartphone che hanno già ricevuto la nuova versione dell’OS. L’aggiornamento ha un peso di 809,89 MB e porta la versione del software a 17.1810.1910.63 con l’interfaccia grafica ZenUI 6. Se l’interfaccia utente non porta con sé grandi cambiamenti, gli smartphone in questione possono godere di tutte le novità introdotte con Android 10. Per il momento, l’aggiornamento è in fase di roll-out negli Stati Uniti e in India. Questo lascia presupporre che si tratti di un lancio globale. Come sempre, il rilascio avviene in modo graduale e nel giorno di pochissimi giorni, dunque, tutti i possessori di Zenfone 6 e Zenfone 6Z dovrebbero avere la possibilità di aggiornare il proprio terminale ad Android 10. Le novità di Android 10 sono state raggruppate all’interno di questo articolo dedicato alla nuova versione del sistema del robottino verde. Tra le più interessanti, troviamo il tema scuro presente di default e nuovi strumenti per la gestione della privacy e dei permessi per le applicazioni. Inoltre, potete monitorare costantemente la lista degli smartphone che si aggiorneranno ad Android 10 tramite questo link. ASUS Zenfone 6, lo smartphone con fotocamera rotante, è disponibile all’acquisto su Amazon. Lo trovate a questo link.