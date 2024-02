Aumentano i resi di Apple Vision Pro, utenti scontenti

Mentre l'entusiasmo per Apple Vision Pro ha raggiunto un livello altissimo, alcuni dei primi acquirenti stanno già riconsiderando il loro investimento di 3.500 dollari, con i social media che parlano dell'aumento nel numero di resi. Con la politica di restituzione di 14 giorni quasi al termine per la prima ondata di clienti, il disagio durante l'uso è emerso come un problema significativo.

Il peso del visore, principalmente a nella parte anteriore, ha scatenato lamentele come anche i frequenti mal di testa e la "motion sickness". Alcuni utenti, tra cui Parker Ortolani, product manager di The Verge, hanno segnalato un disagio così forte da provocare la rottura di un vaso sanguigno nell'occhio. Anche se aneddotici, i problemi legati al malessere hanno afflitto gli utenti di visori VR per anni, sollevando preoccupazioni sull'attrattiva del mercato di massa di questi indossabili.

Ortolani ha condiviso la sua delusione, dichiarando:

"Nonostante fosse magico da usare come speravo, era semplicemente troppo scomodo da indossare anche per brevi periodi di tempo, sia per il peso che per il design del cinturino. Volevo usarlo, ma avevo paura di indossarlo".

Tuttavia, la scomodità non è l'unica sfida che il Vision Pro deve affrontare. Alcuni utenti ritengono che le offerte di produttività del dispositivo siano insufficienti per il prezzo elevato. Le lamentele vanno dalle vertigini quando si lavora con le schermate di design ai problemi con le esperienze di programmazione che causano mal di testa.

Carter Gibson, senior manager di Google, ha evidenziato dettagli più fini che incidono sulla produttività. Ha espresso preoccupazione per le limitazioni del multitasking, per i tipi di file non supportati e per le difficoltà nella creazione di presentazioni su Vision Pro rispetto ai metodi tradizionali. Per alcuni utenti, la mancanza di un caso d'uso convincente per il lavoro o l'intrattenimento rende difficile giustificare l'ingente investimento.

Un utente ha così espresso le sue motivazioni su Reddit:

Il sottogruppo di utenti insoddisfatti solleva dubbi sul successo a lungo termine di Vision Pro. Mentre alcuni si dichiarano disposti a provare un modello di seconda generazione, altri individuano nella mancanza di una killer app o nel comfort generale i problemi principali. La reale portata di queste sfide rimane incerta, poiché i post sui social media potrebbero non riflettere accuratamente il tasso di resi o le aspettative interne di Apple per il prodotto.

Mentre Apple affronta queste prime sfide di adozione, resta da vedere come affronterà le preoccupazioni degli utenti e se le successive iterazioni supereranno gli ostacoli incontrati dalla prima versione del Vision Pro.