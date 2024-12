Blackmagic crea una fotocamera da 30.000$ per il Vision Pro

La Blackmagic Design ha aperto i pre-ordini per la nuova fotocamera URSA Cine Immersive, progettata specificamente per catturare video immersivi Apple per il visore Vision Pro. Il dispositivo, annunciato a giugno 2024, inizierà le spedizioni a inizio 2025 e offrirà ai filmmaker nuove possibilità di creare video immersivi a 180 gradi in altissima risoluzione con audio spaziale.

La fotocamera URSA Cine Immersive rappresenta un importante passo avanti nella produzione di contenuti per la realtà virtuale e aumentata. È dotata di un sistema di lenti fisso personalizzato, progettato per un sensore di immagine di grande formato. Può catturare contenuti stereoscopici 3D a una risoluzione di 8160 x 7200 pixel per occhio, con sincronizzazione a livello di pixel e 16 stop di gamma dinamica.

La fotocamera cattura video 8K a 90fps con 8TB di memoria interna.

Una delle caratteristiche più impressionanti è la capacità di registrare fino a 90 fotogrammi al secondo in un singolo file Blackmagic RAW. Il sistema di lenti include dati di posizione precisi, calibrati durante la produzione e memorizzati nel file RAW per l'uso in post-produzione.

Per complementare questa nuova tecnologia, Blackmagic Design aggiornerà DaVinci Resolve Studio all'inizio del prossimo anno. L'aggiornamento fornirà un flusso di lavoro completo per l'editing e la produzione di video immersivi Apple. Includerà strumenti specifici come un visualizzatore di video immersivi che consentirà agli editor di panoramica, inclinazione e rotazione delle clip.

Il software offrirà anche preset di esportazione per una facile consegna dei file video immersivi Apple e strumenti per bypassare determinati effetti nella creazione di file master puliti. Il filmato potrà essere monitorato sia su Apple Vision Pro che su display 2D standard.

Il design della fotocamera è ottimizzato per produzioni di alto livello, combinando un telaio in lega di magnesio con componenti in fibra di carbonio. Include connessioni come 12G SDI, 10G Ethernet e USB-C, oltre a 8TB di storage di integrato per la registrazione. L'integrazione con Blackmagic Cloud consente la sincronizzazione del filmato in tempo reale, permettendo la collaborazione remota durante la produzione.

La Blackmagic URSA Cine Immersive ha un prezzo di 29.995 dollari ed è disponibile per il pre-ordine direttamente da Blackmagic Design. Una più ampia disponibilità attraverso i rivenditori è prevista per la fine del 2025.