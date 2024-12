Apple Vision Pro è il gadget dell'anno secondo PopSci

Apple Vision Pro è stato nominato gadget dell'anno da Popular Science, ottenendo anche il riconoscimento come innovazione complessiva dell'anno. La rivista ha assegnato il prestigioso titolo al visore per la realtà mista di Apple, nonostante il suo elevato prezzo di lancio.

Popular Science ha evidenziato la qualità visiva e l'interfaccia utente intuitiva come fattori chiave nella sua decisione. Il visore offre uno schermo da 23 milioni di pixel, fornendo una qualità superiore al 4K per ciascun occhio. Si tratta di un vero dispositivo di realtà aumentata, con telecamere esterne che trasmettono una visione in tempo reale del mondo circostante sul display.

Al netto di questo traguardo, Apple ha interrotto momentaneamente la produzione di Vision Pro per dei risultati di vendita sotto le aspettative.

Secondo la rivista, Vision Pro mostra il vero potenziale di un visore AR, superando i dispositivi concorrenti che lo hanno preceduto. "Mentre i visori AR esistevano già prima, questo si aggiudica il nostro premio per il grande potenziale che mostra", ha dichiarato Popular Science.

Il dispositivo si integra perfettamente nell'ecosistema Apple: le nuove fotocamere degli iPhone sono appositamente progettate per girare video spaziali da fruire in realtà aumentata, mentre le app familiari possono offrire esperienze aumentate specifiche per i visori.

Tra gli altri dispositivi premiati figura l'Oura Ring 4, vincitore nella categoria "cura personale". Questo anello smart offre funzionalità avanzate per il monitoraggio di sonno, recupero, stress e fitness in un design più comodo e sottile rispetto ai modelli precedenti.

Altri vincitori includono il taxi VTOL a idrogeno di Joby Aviation (categoria aerospaziale), il sistema di rilevamento incendi FireSat di Google Research (servizi di emergenza e difesa) e la bicicletta olografica HoloBike di Saga (sport e outdoor).

Il riconoscimento ottenuto da Vision Pro conferma le grandi aspettative riposte nel visore di Apple, considerato un passo importante verso il futuro della realtà mista e dell'interazione uomo-computer. Nonostante il prezzo elevato, e le poche vendite lato consumer, il dispositivo è stato generalmente considerato come l'apripista di una nuova era tecnologica.