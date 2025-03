Non sapete come usare il vostro Vision Pro? Ci potete guardare un concerto dei Metallica

Il frutto della collaborazione tra Apple e Metallica, offrirà ai possessori di un Vision Pro un'opportunità unica: vivere l'adrenalina di un concerto della leggendaria band attraverso la realtà aumentata, rompendo le barriere tra pubblico e palcoscenico grazie alle più avanzate tecnologie di riproduzione audiovisiva. L'iniziativa, che prenderà il via il 14 marzo, rappresenta un nuovo modo di concepire l'esperienza musicale, trasportando virtualmente gli spettatori nel cuore di un concerto.

Tecnologia all'avanguardia per un'esperienza metal senza precedenti

Per realizzare questa fusione tra tecnologia e musica, Apple ha predisposto un impressionante apparato tecnico durante una delle tappe del tour mondiale M72 dei Metallica. Un sistema composto da 14 videocamere Apple Immersive è stato strategicamente posizionato per catturare ogni momento dell'esibizione in video a 180 gradi, con alcune telecamere sospese su cavi e altre montate su sistemi di carrelli controllati da remoto.

La qualità immersiva dell'esperienza è ulteriormente arricchita dall'audio spaziale, che permette di percepire la musica come se ci si trovasse effettivamente tra il pubblico del concerto. Questa tecnologia, sempre più centrale nell'ecosistema Apple, trova nell'energia dirompente della musica metal un terreno di applicazione particolarmente efficace.

Un assaggio del leggendario repertorio dei Four Horsemen

L'esperienza offrirà l'opportunità di assistere all'esecuzione di tre brani fondamentali del repertorio della band: "Whiplash", tratto dal loro album di debutto "Kill 'Em All", l'epica "One" e l'immancabile "Enter Sandman", una delle canzoni più riconoscibili della storia del heavy metal. La selezione rappresenta un perfetto compendio dello stile dei Metallica, spaziando dalle origini thrash ai successi mainstream che li hanno consacrati come fenomeno globale.

Parallelamente all'esperienza immersiva, Apple Music renderà disponibile a partire da questo venerdì un EP intitolato "M72 World Tour: Mexico City", registrato durante lo stesso concerto e ottimizzato per l'audio spaziale. Questa pubblicazione permetterà anche a chi non possiede un visore Vision Pro di godere almeno parzialmente dell'esperienza sonora.

Un'esclusiva di lusso per pochi appassionati

Nonostante l'indubbia attrattiva dell'iniziativa, rimane la questione della limitata accessibilità. L'intersezione tra fan dei Metallica e possessori del Vision Pro, il visore da 3.500 dollari di Apple, potrebbe essere relativamente ridotta. Consapevole di questo limite, l'azienda di Cupertino ha previsto la possibilità di prenotare gratuitamente delle demo presso gli Apple Store, permettendo così anche ai curiosi di provare l'esperienza.

Sebbene la tecnologia prometta un'immersione senza precedenti, gli appassionati più puristi potrebbero chiedersi se l'esperienza digitale possa realmente competere con la magia irripetibile di un concerto dal vivo. Come quando, durante un'esibizione all'aperto lo scorso anno, i fulmini illuminarono il cielo proprio mentre la band eseguiva "Master of Puppets", creando una sincronicità che nessuna tecnologia potrebbe mai replicare.

Questa collaborazione rappresenta comunque un interessante esperimento di convergenza tra musica e realtà virtuale, aprendo la strada a nuove possibilità per l'industria dell'intrattenimento e offrendo ai fan un modo alternativo per connettersi con i propri artisti preferiti, soprattutto quando le distanze geografiche rendono impossibile partecipare a un concerto dal vivo.