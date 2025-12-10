Avatar di Ospite DB_Beast #628 0
0
boh alla fine troveranno sempre il modo di aggirarlo, mi sembra più una mossa politica che altro
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite SQL_Ace #830 0
0
mia nipote ha 14 anni e sinceramente preferisco che usi instagram dove almeno so cosa fa piuttosto che finisca su chissà quali siti strani cercando di nascondersi
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite ML_Mage #879 0
1
lo sport vi salverà, meno schermo e più movimento
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Blume. Tom's Hardware Logo small
0
i ragazzi non sanno quasi più comunicare verbalmente delle volte non trovano le parole da articolare stanno insieme ma si messaggiano non si guardano più nemmeno in faccia, se non un divieto un modo che possa limitarne il tempo di esposizione
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di gabriele.romano 30
0
l'Australia è uno dei pochi paesi che sta avanti anni luce.. non a caso è uno dei pochi (se non l'unico) in cui il voto elettorale è obbligatorio.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.