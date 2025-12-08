Samsung accelera il rilascio della beta di One UI 8.5, la nuova versione dell'interfaccia personalizzata basata su Android 16 che dovrebbe debuttare insieme alla serie Galaxy S25.

Un aggiornamento dell'app PENUP pubblicato nei giorni scorsi ha accidentalmente rivelato che il software è già in fase avanzata di ottimizzazione, alimentando le aspettative per un lancio imminente del programma beta che secondo molteplici fonti potrebbe partire già nella giornata di oggi, 8 dicembre. Si tratta di un ciclo di sviluppo particolarmente rapido, considerando che One UI 8 è stato rilasciato pubblicamente solo pochi mesi fa.

Il dettaglio più interessante emerge dalle note di rilascio dell'aggiornamento di PENUP, l'applicazione di Samsung dedicata al disegno digitale e alla creatività. Nel changelog compare infatti la dicitura "One UI 8.5 è stato applicato", una conferma esplicita che l'app è già stata ottimizzata per la prossima versione dell'interfaccia. L'aggiornamento sarebbe stato distribuito inizialmente il 3 dicembre, ma risulta visibile solo agli utenti che hanno già installato una build beta non ufficiale di One UI 8.5 trapelata online nelle settimane scorse.

La strategia di Samsung prevede tradizionalmente l'aggiornamento preventivo delle proprie applicazioni prima dei rollout maggiori di One UI, garantendo così la compatibilità completa al momento del lancio pubblico. Tuttavia, questo caso presenta caratteristiche peculiari: l'update di PENUP non risulta ancora disponibile per gli utenti delle versioni precedenti di One UI, inclusa la 8.0 stabile attualmente in distribuzione sui dispositivi di punta del produttore coreano. Si tratta inoltre della prima volta che Samsung menziona esplicitamente il numero di versione di One UI 8.5 in un changelog pubblico.

PENUP aveva ricevuto il supporto per One UI 8 appena tre mesi fa, rendendo particolarmente rapido il ciclo di aggiornamento verso la versione 8.5

Secondo le informazioni circolate negli ambienti degli sviluppatori, il programma beta di One UI 8.5 dovrebbe includere fin dalla prima fase i dispositivi della serie Galaxy S25, che Samsung ha rilasciato ufficialmente nei primi mesi del 2025. La distribuzione della beta seguirebbe un piano a ondate: la prima fase coinvolgerebbe Stati Uniti, Regno Unito, Corea del Sud e Germania, mentre la seconda fase si estenderebbe a India e Polonia. Non è ancora chiaro se e quando altri mercati europei, inclusa l'Italia, verranno coinvolti nel programma di test pubblico.

Gli utenti interessati a partecipare al beta testing potranno registrarsi attraverso l'app Samsung Members una volta che il programma verrà ufficialmente annunciato. La procedura richiede generalmente un dispositivo compatibile, spazio di archiviazione sufficiente per il download dell'aggiornamento e la consapevolezza che le build beta possono presentare instabilità o bug che potrebbero compromettere l'esperienza d'uso quotidiana. Samsung non ha ancora comunicato tempistiche precise né per l'avvio della beta né per il rilascio della versione stabile di One UI 8.5.

La versione 8.5 dell'interfaccia rappresenta un aggiornamento intermedio tra One UI 8 e la futura One UI 9, seguendo la nomenclatura introdotta da Samsung negli ultimi anni per identificare le revisioni sostanziali rilasciate a metà ciclo. Sebbene i dettagli sulle novità non siano stati ancora divulgati ufficialmente, ci si aspetta un focus su ottimizzazioni prestazionali, miglioramenti nell'integrazione con l'intelligenza artificiale Galaxy AI e possibili nuove funzionalità esclusive per i dispositivi di nuova generazione. L'aggiornamento delle app di sistema come PENUP suggerisce che Samsung stia procedendo secondo la roadmap prevista, con un lancio pubblico che potrebbe concretizzarsi entro la fine del mese.