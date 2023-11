Bambino di 10 anni sfida Apple, petizione per cambiare una emoji

Teddy, 10 anni, fan sfegatato di Apple e proveniente dal Regno Unito, si è imbarcato in una missione per rinnovare la famigerata emoji con gli occhiali "da nerd". Il problema di Teddy con l'emoji esistente è incentrato sui denti anteriori sporgenti, che secondo lui danno un'immagine poco lusinghiera e stereotipata delle persone che portano gli occhiali.

Esprimendo la sua preoccupazione alla BBC, Teddy si è lamentato:

"Stanno facendo credere alla gente che siamo dei nerd, ed è assolutamente orribile. Mi fa sentire triste e sconvolto, e se io lo trovo offensivo, ci saranno migliaia di persone in tutto il mondo che lo troveranno altrettanto offensivo".

Noncurante dello status quo, Teddy ha preso in mano la situazione creando un'emoji alternativa, che lui chiama affettuosamente "emoji del genio". Questo simbolo ridisegnato presenta un personaggio allegro che porta gli occhiali, ma soprattutto non ha i controversi denti da coniglio.

"Mi piace portare gli occhiali perché mi fanno vedere molto meglio e sono belli ed eleganti", ha dichiarato con orgoglio Teddy.

Il catalizzatore della singolare petizione di Teddy è stata nientemeno che la sua insegnante, Lisa, che ha lodato il suo approccio maturo alla questione. "Ha fatto sentire la sua voce, ma in un modo abbastanza adulto, e credo che questo dovrebbe essere sostenuto, incoraggiato e lodato", ha osservato Lisa.

Attualmente la petizione circola all'interno della scuola e della comunità locale di Teddy, ma è pronta a raggiungere un pubblico più ampio: Teddy intende infatti inviarla via e-mail direttamente alla Apple e lanciarla online nel prossimo futuro.

Al momento, Apple non si è espressa sull'appassionato appello di Teddy. Tuttavia, terremo diligentemente sotto controllo la vicenda per verificare eventuali sviluppi. Teddy, pieno di ottimismo, ha dichiarato che si sentirebbe "fantastico" e "così eccitato" se Apple ascoltasse il suo consiglio.

Sarebbe una gran bella mossa di marketing per Apple, oltre che più in generale una buona azione, almeno prendere in considerazione l'idea del coraggioso Teddy.