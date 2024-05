Editing foto e messaggi più smart con iOS 18, grazie all'intelligenza artificiale

In vista della prossima Worldwide Developers Conference, Apple ha annunciato che introdurrà importanti aggiornamenti nel settore dell'intelligenza artificiale (AI) nei suoi dispositivi.

Tuttavia, secondo un articolo di Bloomberg, sembra che la mossa dell'azienda sia più un tentativo di recuperare il ritardo rispetto ai suoi concorrenti, piuttosto che una novità assoluta nel campo.

Il progetto, noto internamente come Project Greymatter, prevede l'implementazione di AI in diverse funzionalità del software Apple, tra cui la possibilità di trascrivere memo vocali, migliorare la velocità di ricerca e rendere l'assistente vocale Siri più conversazionale.

Le innovazioni dovrebbero essere incluse nei prossimi aggiornamenti di iOS 18 e MacOS 15, e si rifletteranno anche nelle capacità di Siri su Apple Watch.

Una delle funzionalità più curiose riguarda la creazione di emoji personalizzate, generate automaticamente in base al testo digitato dall'utente. Oltre a questa peculiare funzione è prevista un'integrazione dell'AI nelle attività quotidiane, da modifiche semplificate delle foto, passando alla gestione di email, fino all'assistenza nello scrivere messaggi.

Il nuovo aggiornamento, inoltre includerà funzioni che permetteranno agli utenti di ricevere un "riepilogo intelligente" delle notifiche e dei messaggi non letti, oltre a sintesi comprensibili di pagine web, notizie e documenti.

Nonostante questi miglioramenti, è chiaro che Apple sta cercando di colmare un ritardo significativo rispetto ad altri giganti tecnologici che hanno già fatto ampi investimenti nell'AI e lanciato dei servizi popolari, come ChatGPT di OpenAI, che ha attirato milioni di utenti. Altri big come Amazon, Microsoft, Meta e Alphabet hanno anch'essi investito enormemente in questa tecnologia.

Tuttavia, la direzione intrapresa da Apple suggerisce una continua evoluzione nell'uso dell'intelligenza artificiale, mantenendo sempre come priorità la sicurezza dei dati degli utenti.

Con l'implementazione dell'AI su dispositivi, lavorando in autonomia senza necessità di connessione internet, l'azienda si aspetta di offrire un'esperienza utente più personale e sicura.

In attesa delle ulteriori novità che verranno svelate durante la conferenza di giugno, resta da vedere come il pubblico, e gli sviluppatori, reagiranno a questi sviluppi, e se saranno sufficienti per garantire una posizione ad Apple nel competitivo settore dell'intelligenza artificiale.