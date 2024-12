Windows 11 vuole rendere più facile l'accesso alle emoji

Microsoft continua a lavorare incessantemente per migliorare l'esperienza utente di Windows 11, con un occhio di riguardo alla praticità e alla velocità di interazione. Mentre prosegue il rollout dell'aggiornamento 24H2, non senza alcune problematiche ancora da risolvere, l'azienda di Redmond guarda già al futuro, introducendo nuove funzionalità in versione beta. Tra queste, spicca l'integrazione di un accesso diretto al pannello delle emoji direttamente dalla system tray, la barra delle notifiche in basso a destra.

Questa novità, scovata nella recente build beta di Windows 11, promette di semplificare notevolmente l'inserimento di emoji nelle conversazioni digitali. Attualmente, il metodo più rapido per accedere alle emoji su Windows 11 prevede di premere WIN+punto sulla tastiera oppure l'apertura della cronologia degli appunti e la successiva selezione del pannello dedicato. Con la nuova implementazione, l'accesso alle emoji diventerebbe immediato anche per chi non conosce lo shortcut dedicato sulla tastiera, con un semplice click sull'icona presente nella system tray.

La scoperta di questa funzionalità è merito di @phantomofearth, che ha individuato la novità nella build beta 22635.4655. Come dimostrato dallo stesso @phantomofearth, l'ultima versione beta presenta una nuova opzione denominata "Emoji e altro" nella sezione "Icone della barra delle applicazioni" delle impostazioni della taskbar. Abilitando questa opzione, comparirà un'icona dedicata al pannello delle emoji direttamente nell'area della system tray, rendendo l'accesso alle emoticon un'operazione istantanea.

Sebbene questa funzionalità non sia tra le più richieste dagli utenti, come ad esempio la possibilità di spostare la barra delle applicazioni, rappresenta comunque un'aggiunta utile per chi utilizza frequentemente le emoji nella comunicazione digitale. L'obiettivo di Microsoft sembra essere quello di ottimizzare ulteriormente il flusso di lavoro degli utenti, rendendo l'interazione con il sistema operativo sempre più fluida e intuitiva.

Come abilitare il pannello delle emoji nella system tray

È importante sottolineare che, anche installando l'ultima build beta, la nuova funzionalità non è abilitata di default. Per poterla testare, è necessario ricorrere a ViveTool, uno strumento che permette di attivare funzionalità nascoste all'interno delle build di Windows. Nello specifico, è necessario utilizzare ViveTool e abilitare l'ID: 48504539.

Tuttavia, è fondamentale tenere presente che, trattandosi di una funzionalità ancora in fase di test preliminare, potrebbero verificarsi malfunzionamenti o comportamenti inaspettati. Microsoft sta ancora lavorando all'ottimizzazione di questa nuova feature e potrebbe apportare modifiche prima del rilascio ufficiale.

L'introduzione dell'accesso diretto alle emoji dalla system tray si inserisce in un quadro più ampio di miglioramenti che Microsoft sta implementando in Windows 11. Recentemente, abbiamo assistito all'introduzione di una nuova interfaccia per l'indicatore della batteria, che fornisce agli utenti informazioni più dettagliate sul consumo energetico del dispositivo. Questi aggiornamenti, seppur apparentemente minori, contribuiscono a rendere l'esperienza utente complessiva più completa e soddisfacente.

Microsoft continua quindi a investire nello sviluppo di Windows 11, ascoltando i feedback degli utenti e introducendo nuove funzionalità volte a semplificare e ottimizzare l'utilizzo del sistema operativo. L'accesso rapido alle emoji rappresenta un piccolo ma significativo passo in questa direzione, dimostrando l'attenzione dell'azienda verso i dettagli e la volontà di offrire un'esperienza utente sempre più personalizzata e efficiente.

Resta da vedere come questa funzionalità verrà accolta dagli utenti e se Microsoft apporterà ulteriori modifiche prima del rilascio definitivo. Nel frattempo, gli utenti più curiosi possono testare in anteprima questa novità attraverso ViveTool, consapevoli dei possibili inconvenienti legati all'utilizzo di software in fase di sviluppo.