Gli utenti iPhone stanno segnalando un curioso bug che colpisce l'app Foto di iOS 26, causando l'applicazione di una sorta di filtro rosso intenso su alcune immagini importate da dispositivi Android. Il problema, per quanto isolato, sta emergendo con frequenza sufficiente da destare l'attenzione della comunità tech, evidenziando possibili incompatibilità nella gestione dei profili colore tra ecosistemi diversi. La buona notizia è che esiste una soluzione semplice per ripristinare le foto alla loro colorazione originale, anche se il comportamento anomalo solleva interrogativi sulla robustezza dell'elaborazione delle immagini in iOS.

La particolarità di questo malfunzionamento risiede nella sua manifestazione selettiva: il filtro rossastro appare solo quando si apre un'immagine e si effettua lo zoom, mentre le miniature di anteprima nella libreria mantengono la corretta resa cromatica. Questo comportamento suggerisce che il problema sia legato al rendering a piena risoluzione piuttosto che alla decodifica iniziale del file, con l'app Foto che probabilmente applica erroneamente una matrice di trasformazione colore durante il caricamento dell'immagine a schermo intero.

Il denominatore comune tra tutte le segnalazioni è significativo: le foto affette dal bug provengono esclusivamente da smartphone non-Apple, in particolare dispositivi Android. Questo pattern suggerisce che il problema sia radicato nell'interpretazione dei profili colore ICC o dei metadati EXIF incorporati nei file JPEG o HEIF prodotti da fotocamere di altri produttori. I sensori Samsung, Google Pixel e altri brand Android utilizzano spesso calibrazioni colore e spazi colore leggermente diversi rispetto all'ecosistema fotografico di Apple, che storicamente impiega profili ottimizzati per i display Retina e la tecnologia True Tone.

Il sistema interpreta erroneamente il profilo colore come se un filtro fosse già stato applicato, quando in realtà si tratta di metadata standard dell'immagine originale

Per risolvere il problema, la procedura è sorprendentemente semplice anche se controintuitiva: basta aprire l'immagine affetta, toccare il pulsante Modifica e successivamente selezionare Ripristina. Questa azione rimuove quello che l'app Foto considera un filtro applicato, restituendo l'immagine alla sua resa cromatica corretta. Non è necessaria alcuna manipolazione manuale dei colori o reimportazione del file originale, confermando che i dati dell'immagine rimangono intatti e il problema è puramente di rendering software.

Le circostanze precise che scatenano il bug non sono ancora del tutto chiare. La questione non sembra diffusa su larga scala, ma le segnalazioni multiple attraverso forum e social media indicano che non si tratta di casi isolati. L'assenza di pattern evidenti legati a versioni specifiche di iOS 26 o modelli particolari di iPhone suggerisce che il problema potrebbe essere collegato a combinazioni specifiche di formati di file, spazi colore sRGB vs Display P3, o particolari implementazioni dei metadati fotografici da parte dei produttori Android.