Alla ricerca di uno smartphone rugged capace e resistente con funzionalità di comunicazione satellitare? Il CAT S75 di Bullitt rappresenta un’opzione unica sul mercato, una scelta quasi obbligata che però è in grado di rispondere in modo egregio alle esigenze dell’utenza specifica a cui è rivolto.

Il design resistente si modernizza

Il design del CAT S75 è veramente eccezionale per uno smartphone rugged. Mentre altri dispositivi ultra-resistenti spesso optano per uno stile militare o futuristico, S75 ha un aspetto robusto senza essere troppo appariscente. Ogni lato del telefono, ad eccezione dello schermo, è ricoperto da una superficie resistente agli urti che offre una presa sicura e confortevole.

La porta di ricarica USB Tipo-C è esposta, ma lo smartphone ha comunque una resistenza all’acqua di prima classe. Può resistere fino a 5 metri di profondità per 35 minuti, consentendo il recupero anche se cade accidentalmente in acqua. Inoltre, il dispositivo è stato testato per cadute da un’altezza di 1,8 metri su una superficie di acciaio, dimostrando la sua capacità di sopportare abusi significativi.

La disposizione dei pulsanti del S75 è un po’ insolita. A differenza dei modelli più comuni, il pulsante di accensione non si trova al centro sotto del bilanciere del volume, ma in alto, sopra di esso. Questa scelta potrebbe richiedere un po’ di adattamento, ma alla fine potrebbe rivelarsi comoda per alcuni utenti. Lo smartphone presenta anche due pulsanti speciali: uno programmabile sul lato sinistro e un pulsante “SOS” in alto. Quest’ultimo è stato posizionato in modo accessibile, ma potrebbe essere premuto accidentalmente. Se viene attivato, invia un messaggio di emergenza utilizzando il chip di messaggistica satellitare integrato, offrendo la possibilità di richiedere assistenza immediata.

Una caratteristica peculiare del CAT S75 riguarda lo slot per la SIM. È dotato di una copertura di gomma protettiva, ma è necessario utilizzare una specifica SIM fornita con il telefono per poter utilizzare la funzione di messaggistica satellitare. Questo significa che se si desidera utilizzare una scheda MicroSD per l’espansione della memoria, non sarà possibile utilizzare una SIM telefonica contemporaneamente. Questa limitazione avrebbe potuto essere superata utilizzando la tecnologia eSIM, ma purtroppo non è stata implementata in S75, un passo indietro rispetto al V30.

Il design della fotocamera è leggermente spostato verso sinistra, poiché il lettore di impronte digitali occupa la posizione centrale. Questo sensore è un po’ piccolo, con un’area attiva di soli 9mm di diametro, rendendo difficile individuarlo e utilizzarlo comodamente, soprattutto per chi ha mani di dimensioni più grandi.

Una pecca del CAT S75 riguarda l’assenza di un jack per cuffie audio. Mentre è possibile utilizzare cuffie Bluetooth, sarà necessario acquistare separatamente un adattatore USB Tipo-C per poter utilizzare cuffie tradizionali. Inoltre, lo schermo del telefono non ha un rivestimento antiriflesso, il che può renderlo difficile da leggere sotto la luce solare diretta. Questo è particolarmente scomodo considerando che il servizio satellitare richiede l’uso all’aperto, dove la visibilità del display è ancora più importante.

Complessivamente, il design del CAT S75 è impressionante per la sua robustezza e funzionalità. Sebbene presenti alcune scelte insolite, come la disposizione dei pulsanti e l’assenza di una presa per cuffie audio, lo smartphone offre una protezione eccezionale e caratteristiche uniche, come la resistenza all’acqua e la messaggistica satellitare integrata.

Le certificazioni IP68, IP69K e la costruzione secondo lo standard militare MIL-STD-810H assicurano una durabilità senza pari. Per esempio, il vetro Gorilla Glass Victus, lo stesso utilizzato dai flagship, ha uno spessore doppio rispetto al normale per una resistenza agli urti che nemmeno gli smartphone più costosi sul mercato possono pareggiare.

Un hardware capace ma particolare

Grazie al processore Dimensity 930 di MediaTek, che rappresenta una variante avanzata del precedente Dimensity 900, il CAT S75 offre prestazioni più che sufficienti. Con una fabbricazione a 6nm, il Dimensity 930 si presenta come una soluzione potente ed efficiente per il mercato a cui è rivolto.

Sebbene la frequenza di clock del 930 sia leggermente inferiore rispetto al suo predecessore, passando da 2,4GHz a 2,2GHz, è importante sottolineare che il nuovo chipset offre un set di istruzioni ARMv8.2-A migliore, consentendo prestazioni più veloci sia nelle operazioni a singolo che a multi-thread, con un notevole incremento di circa il 10-15%.

Un’altra importante evoluzione riguarda la GPU, infatti la PowerVR IMG BXM-8-256 sostituisce la solita Mali-G68 MC4 presente nel Dimensity 900. Questo nuovo processore grafico offre alcune vantaggi, seppur con qualche piccolo inconveniente, ma nel complesso la differenza di prestazioni non risulta drammatica. Complessivamente, il Dimensity 930 si conferma come una soluzione SoC migliore rispetto al suo predecessore, anche se un utente medio potrebbe non notare differenze significative a meno che non sottoponga il dispositivo a benchmark dettagliati.

Il CAT S75 offre infatti prestazioni molto variabili, passando da risultati eccellenti a problemi di esecuzione dei benchmark. Nei test svolti, ha ottenuto un punteggio eccellente in PCMark Work, superato solo da alcuni design di telefoni con Snapdragon 782G, Snapdragon 8+ Gen 1 e un modello con processore Dimensity 900. Anche i punteggi di Passmark sono positivi, ma sono emersi problemi con la suite di test GeekBench e 3DMark.

Sospettiamo che l’IMG BXM-8-256, la GPU utilizzata, sia la causa di questi inconvenienti. Sembra che le sue capacità di supporto per OpenGL, OpenCL e Vulkan siano limitate. Nel test GeekBench OpenCL, lo smartphone si bloccava se veniva selezionata l’opzione OpenGL. Optando per Vulkan, il test veniva eseguito, ma non venivano completate tutte le prove.

In 3DMark, il CAT S75 ha rifiutato di sottoporsi al test Wildlife, affermando che la GPU non dispone delle caratteristiche necessarie per l’esecuzione.

Nei test grafici effettuati, i risultati ottenuti non hanno raggiunto le prestazioni di un processore Dimensity 900 con GPU Mali-G68 MC4. Sembra che la scelta di una GPU diversa per il Dimensity 930 non sia stata ottimale, o che l’interfaccia software di quella GPU non sia sufficientemente ottimizzata su Android 12. A completare il SoC troviamo 6GB di RAM che dovrebbero essere più che sufficienti per il tipo di utilizzo previsto per questo genere di prodotto.

L’esperienza utente rimane comunque soddisfacente e lo smartphone rugged risulta fluido nell’utilizzo, ma ci sono piattaforme più veloci disponibili sul mercato.

Come funziona la comunicazione satellitare?

Tuttavia, ciò che rende veramente interessante il CAT S75 è la sua capacità di comunicazione satellitare. Grazie all’azienda britannica Bullitt, lo smartphone sfrutta un chip 3GPP NTN di MediaTek per la comunicazione bidirezionale tramite satelliti senza dipendere da torri cellulari o connessioni Wi-Fi. Questa tecnologia consente di inviare e ricevere messaggi di testo da qualsiasi luogo all’interno delle aree di copertura dei sistemi satellitari, senza la necessità di servizi di rete tradizionali.

Attualmente l’intera Europa, compresa la Scandinavia, è coperta dal servizio e a breve verranno aggiunti gli Stati Uniti e il Canada. È previsto un ulteriore sviluppo che coprirà successivamente Sud America, Africa, Oceania, Australia, Nuova Zelanda e Giappone. Purtroppo, al momento il servizio non è disponibile in Medio Oriente, Russia, India e Cina, e non ci sono piani per estendere la copertura in queste regioni nel prossimo futuro.

Per utilizzare la comunicazione satellitare, il CAT S75 è dotato di una particolare Nano SIM che deve essere inserita nello slot SIM 2 del telefono. È interessante notare che il servizio funziona anche se l’altro slot SIM non è occupato e lo smartphone non è registrato presso un operatore di telefonia. La configurazione del servizio richiede una connessione cellulare o Wi-Fi ma, una volta completata, il CAT S75 sarà in grado di utilizzare la comunicazione satellitare anche senza tali connessioni.

Per inviare un messaggio tramite satellite, lo smartphone deve trovarsi all’aperto, in modo da avere una chiara visuale del cielo. A tal scopo, viene utilizzata un’applicazione di messaggistica speciale fornita da Bullitt per stabilire la connessione. L’app fornisce un grafico animato che aiuta a puntare il telefono nella direzione del satellite. Una volta che il dispositivo è sufficientemente allineato con il satellite, è possibile stabilire una connessione e inviare o ricevere un messaggio. Questo viene poi tradotto in un messaggio SMS dal servizio e inviato al numero di telefono del destinatario specificato.

Il messaggio include un link che consente al destinatario di scaricare Bullitt Messenger e rispondere al CAT S75. Sarebbe stato interessante se tutto fosse integrato con i servizi di messaggistica di Android, ma il fatto che funzioni correttamente comunque è notevole. Nonostante la distanza di circa 70.800 km (22.0000 miglia) verso il satellite in orbita, il messaggio arriva al destinatario in pochi secondi.

L’applicazione offre tre opzioni di comunicazione, tra cui un servizio di messaggistica, un servizio SOS e un meccanismo di “Check-in”, che invia la posizione dello smartphone a intervalli regolari a un destinatario concordato in precedenza. Bullitt ha promesso che a breve sarà disponibile una nuova funzione di tracciamento che permetterà ad altri di visualizzare una mappa con dei marcatori che indicano le aree coperte dal servizio collegato al telefono.

È davvero incredibile che tutto ciò funzioni considerando la potenza del prodotto e la distanza verso il satellite in orbita, ma grazie alle tecnologie avanzate utilizzate, il CAT S75 offre un’esperienza di comunicazione unica nel suo genere.

Per quanto riguarda i costi di messaggistica, dipendono dal piano scelto durante la registrazione al servizio di Bullitt. Le opzioni variano da 4,99 euro al mese per 30 messaggi, fino a 29,99 euro per 300 messaggi. In alternativa, è possibile optare per un pagamento unico di 59,99 euro, che offre 250 messaggi distribuiti nell’arco di un anno, un’opzione ideale per un viaggio specifico. Tutti gli abbonamenti includono una prova gratuita di 12 mesi dell’assistenza SOS illimitata.

Una batteria senza infamia e senza lode

Il CAT S75 è un dispositivo dotato di ricarica wireless, una caratteristica che molti smartphone tradizionali non includono ancora. La capacità della batteria da 5000mAh è modesta per un prodotto rugged.

Curiosamente, questo è uno dei pochi smartphone che abbiamo visto in cui la velocità di ricarica wireless è identica a quella con cavo, entrambe di 15W. Sebbene tecnicamente più veloce degli standard USB 2.0, definire la ricarica da 15W “veloce” è un po’ esagerato, soprattutto se si considera che alcuni telefoni rugged supportano la ricarica da 66W via cavo e da 33W wireless.

Con “soli” 5000mAh a disposizione, la durata operativa di questo dispositivo è relativamente limitata e, nei nostri test, ha riprodotto un video in streaming con lo schermo attivo per circa 15 ore. Si tratta di una lunga giornata lavorativa, ma nulla di eccezionale. Considerando che questo smartphone, a causa delle sue capacità di comunicazione satellitare, è probabile che si trovi lontano da una presa di corrente, potrebbe essere un problema. La soluzione ovvia sarebbe spegnere S75 quando non si desidera comunicare, ma ciò renderebbe inutile la funzione di tracciamento della posizione disponibile.

A causa della dimensione della batteria, potrebbe essere consigliabile portare con sé un accessorio per ricaricare il CAT S75, come una power bank o un caricabatterie solare, soprattutto se si prevede di utilizzarlo per lunghi periodi lontano dalla civiltà.

Fotocamere sorprendentemente “ok”

Il CAT S75 è dotato di un sistema fotografico composto da quattro fotocamere. Sul retro troviamo un sensore principale Samsung ISOCELL JN1 da 50MP, affiancato da un sensore GalaxyCore GC08A3 da 8MP per gli scatti grandangolari e da un sensore SmartSens SC202CS da 2MP per la profondità di campo. La fotocamera frontale, invece, è equipaggiata con un sensore Samsung ISOCELL 4H7 da 8MP.

Il sensore da 50MP, lo stesso utilizzato da smartphone premiati per la loro bontà d’imaging, offre una buona qualità delle foto, anche se la risoluzione massima che può essere catturata, a causa del binning dei pixel, è di 12,5MP. I risultati fotografici sono eccellenti per un prodotto rugged. È possibile scattare foto in formato raw a 50MP, ma purtroppo la qualità non è all’altezza della modalità predefinita da 12,5MP.

L’obiettivo grandangolare consente di scattare foto panoramiche, mentre il sensore da 2MP è utilizzato per creare effetti di sfocatura nelle foto ritratto. La fotocamera frontale da 8MP garantisce scatti sufficientemente buoni, sebbene molti smartphone attuali dispongano di sensori frontali da 16 o addirittura 32MP e un’elaborazione delle immagini decisamente migliore.

La caratteristica più interessante è la selezione di modalità speciali offerte, tra cui la modalità super-macro e la modalità subacquea. È inoltre possibile registrare video in slow motion e timelapse. Purtroppo, la modalità panoramica non è presente, ma è presente una modalità Pro che consente di controllare l’ISO e la velocità dell’otturatore.

La configurazione della fotocamera del CAT S75 è leggermente deludente per quanto riguarda la registrazione video. Nonostante il sensore sia in grado di registrare video in 4K, la risoluzione massima supportata è di soli 1080p@30fps. Questa scelta potrebbe essere stata determinata dalla velocità del chip o di archiviazione interna e non sfrutta appieno le potenzialità del sensore.

Tuttavia, c’è una caratteristica inaspettata che merita attenzione: il CAT S75 supporta i codec Widevine L1. Widevine è una tecnologia utilizzata da piattaforme di streaming come Netflix e Amazon per fornire contenuti video di alta qualità sui dispositivi mobili. Molti smartphone supportano solo la modalità L3, che limita la qualità dello streaming a 480p. Grazie alla compatibilità con Widevine L1, il CAT S75 consente di godere di streaming fino a 1080p, a condizione di avere una connessione di qualità e un abbonamento a questi servizi.

Conclusioni

Il CAT S75 è un’opzione interessante per coloro che cercano uno smartphone resistente che possa affrontare condizioni estreme. La sua robustezza e la capacità di resistere a cadute e immersioni lo rendono ideale per gli utenti maldestri o per chi lavora in ambienti difficili. Inoltre, la funzionalità di messaggistica satellitare è un valore aggiunto significativo per coloro che si trovano in zone remote senza copertura telefonica.

Tuttavia, bisogna considerare alcune limitazioni, come la durata della batteria e la mancanza di supporto per due SIM e schede MicroSD contemporaneamente. Inoltre, il prezzo potrebbe sembrare un po’ elevato rispetto alle opzioni offerte dai produttori meno conosciuti. Nonostante ciò, per coloro che hanno bisogno di una connessione sicura e affidabile anche in situazioni estreme, il CAT S75 potrebbe valere l’investimento.