Fallisce l'azienda dietro i più famosi smartphone rugged

Il panorama dei produttori di smartphone subisce una perdita significativa con la chiusura di Bullitt Group, azienda con sede nel Regno Unito specializzata nella produzione di smartphone rugged (ma non solo). La notizia arriva tre settimane dopo che i media britannici avevano riferito che l'azienda si trovava sull'orlo dell'insolvenza.

Ex dirigenti dell'azienda hanno annunciato attraverso post su LinkedIn che Bullitt ha chiuso la scorsa settimana, con il licenziamento di tutto il personale. La società aveva prodotto dispositivi per marchi noti come JCB, Caterpillar (CAT) e Jaguar Land Rover.

Il Daily Telegraph aveva riportato questo mese che Bullitt aveva comunicato all'Alta Corte britannica la sua intenzione di nominare degli amministratori mentre lottava per competere nel mercato degli smartphone con giganti come Apple e Samsung.

Nonostante la sua insolvenza sembrasse mettere fine alle sue ambizioni nel settore hardware, Bullitt ha dichiarato al giornale che avrebbe concentrato i suoi sforzi sulle attività di connettività satellitare, con i dipendenti trasferiti a una nuova società di proprietà dei creditori.

Tuttavia, il tentativo di stabilire un'impresa separata per i suoi sforzi satellitari sembra ora essere fallito.

Il capo analista di CCS Insight, Ben Wood, ha definito l'uscita di Bullitt "una vera perdita per l'industria". Ha aggiunto:

"Bullitt è una storia notevole di un coraggioso team britannico che sfida le probabilità e si confronta con alcune delle più grandi aziende di elettronica di consumo al mondo".

Wood ha sottolineato che le sfide di Bullitt riflettono un problema più ampio nel settore degli smartphone, dove aziende come Apple e Samsung dominano ora la maggior parte del volume e del profitto. "È improbabile che Bullitt sarà l'unica vittima nei prossimi anni", ha predetto.

In passato, Bullitt aveva ottenuto successo con i suoi dispositivi satellitari, vincendo un premio Glomo al MWC Barcelona 2023 per il suo dongle Motorola Defy Satellite Link, che connette gli smartphone al suo servizio di messaggistica satellitare. Tuttavia, ora l'azienda si trova a chiudere i battenti, mentre i colossi come Apple e Samsung continuano a dominare il settore.