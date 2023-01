Bullitt Group, in occasione del CES 2023 di Las Vegas, ha presentato Bullitt Satellite Connect, un servizio di messaggistica via satellite a due vie che sarà disponibile nel primo trimestre del 2023. Il primo smartphone a supportare questo servizio sarà il prossimo dispositivo della gamma Defy di Motorola.

Motorola e Bullitt hanno confermato che il prossimo dispositivo della gamma Defy sarà il primo smartphone a supportare il servizio di messaggistica satellitare di Bullitt. Le due aziende hanno una partnership strategica per lo sviluppo di telefoni cellulari rugged e stanno consolidando questo impegno con il lancio della nuova funzione di connettività satellitare in uno smartphone Motorola.

Cos’è Bullitt Satellite Connect?

Pensato e progettato per chiunque abbia vissuto almeno la volta la frustrazione della mancanza o di una scarsa copertura della rete cellulare, Bullitt Satellite Connect offre un servizio affidabile a milioni di persone che vivono, lavorano, giocano o viaggiano alla periferia delle reti cellulari. L’azienda ha sviluppato un software, Bullitt Satellite Messenger, dove gli utenti possono scambiare messaggi di testo tramite satellite, anche senza una copertura di rete cellulare.

Questo servizio è il risultato di due anni di lavoro tra diverse aziende come MediaTek, FocusPoint International e Skylo che gestisce la rete che fornisce il servizio “always on” di messaggistica satellitare di Bullitt. Il servizio funziona combinando l’hardware di Bullitt (ovviamente da implementare sullo smartphone) e l’app OTT, ovvero Bullitt Satellite Messenger, per inviare messaggi a qualsiasi dispositivo e ovunque vi sia una visione chiara del cielo. In un primo momento, il servizio prova a connettersi via Wi-Fi o via rete cellulare, se nessuno dei due è disponibile si connetterà tramite satellite. Scaricando l’app Android o iOS, chiunque potrà ricevere messaggi sul proprio telefono.

Quanto costa?

Il costo dei messaggi sarà detratto dal piano tariffario sottoscritto dall’utente per la messaggistica satellitare, il destinatario non avrà alcun costo. L’assistenza SOS è gratuita per il primo anno e i piani di abbonamento partono da un minimo di 4,99 dollari USA al mese, ma sono disponibili altri piani di utilizzo.

Richard Wharton, co-fondatore di Bullitt Group, spiega:

“Bullitt Satellite Connect risolve un reale problema di connettività. Nei soli Stati Uniti vengono inviati sei miliardi di SMS ogni giorno* ma, a causa della vastità e della topografia del paese, nessun singolo operatore copre più del 70% del territorio del Paese e circa 60 milioni di americani si trovano senza copertura anche per il 25% di una tipica giornata“. “Questo significa che si verificano centinaia di milioni di casi in cui le persone che desiderano comunicare tramite il proprio smartphone non possono farlo. Inoltre, i buchi di copertura persistono in misura maggiore o minore in tutto il mondo, quindi abbiamo una soluzione veramente internazionale, Bullitt Satellite Messenger, che dà la totale certezza di una connessione ovunque vi sia una chiara visione del cielo”. “Motorola, un brand iconico nel settore delle comunicazioni, è sempre stata in prima linea nell’identificare nuove tecnologie che diventano uno standard del settore. Siamo entusiasti di annunciare che il prossimo dispositivo della famiglia Motorola defy sarà il primo a includere la tecnologia di messaggistica satellitare a due vie di Bullitt, offrendo ai clienti di Motorola la connettività più avanzata e affidabile di qualsiasi smartphone al mondo”, prosegue Wharton.

Dave Carroll, Vice President of Strategic Brand Partnerships di Motorola, aggiunge: