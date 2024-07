CMF Buds Pro 2, i migliori auricolari sotto i €60? | Recensione

Nel 2024 il panorama degli auricolari wireless è cambiato radicalmente, offrendo una qualità sorprendente a prezzi accessibili. Sono finiti i tempi in cui le cuffie economiche faticavano a garantire affidabilità e prestazioni, richiedendo spesso ingenti investimenti da 150 a 200 euro per un'esperienza soddisfacente.

Oggi, per meno di 100 euro, i consumatori possono godere di funzionalità un tempo esclusive dei modelli di fascia alta: connettività multipoint, modalità di trasparenza, cancellazione attiva del rumore, profili audio personalizzabili e design compatto e facilmente trasportabile. Ecco l'ultimo concorrente in questo mercato in evoluzione: CMF Buds Pro 2 del sub-brand di Nothing.

Nonostante l'ampia dotazione di funzioni, questi auricolari hanno un prezzo accessibile di soli 59 euro, che li rende un'opzione interessante nel panorama competitivo delle soluzioni audio a basso costo.

Che soddisfazione la rotella!

Il design dei CMF Buds Pro 2 di Nothing segue l'estetica familiare dei precedenti auricolari del marchio, con una custodia che ricorda il modello di punta Nothing ear ma con un look rinnovato. Disponibili in grigio scuro, grigio chiaro, arancione e blu, le unità vantano una piacevole tavolozza di colori; ho provato la variante arancione, che presenta una tonalità davvero inconfondibile. CMF ha chiaramente fatto passi avanti nel design e il case opaco ha un aspetto di maggiore qualità rispetto alla plastica lucida trasparente degli auricolari Nothing.

Una caratteristica di spicco del case di ricarica degli auricolari è lo "Smart Dial" situato nell'angolo superiore sinistro, una manopola di controllo personalizzabile tramite l'app Nothing X. Questa manopola si può premere, tenere premuta o girare con un feedback tattile davvero soddisfacente. Queste azioni sono applicabili sia durante la riproduzione che durante le chiamate, con conseguenti funzioni collegate personalizzabili dall'app. Il suo funzionamento analogico aggiunge un'esperienza d'uso unica e particolarmente piacevole.

In termini di dimensioni, i Buds Pro 2 sono compatti ed ergonomici, con steli leggermente più lunghi rispetto agli AirPods Pro o ad altri recenti modelli Nothing. Si adattano comodamente alle orecchie e sono completati da superfici sensibili al tocco nella parte superiore di ciascun auricolare. Queste superfici, pur essendo reattive, mancano curiosamente della possibilità di assegnare azioni a un singolo tocco. Ho trovato il touch decisamente meno affidabile (e divertente) dello Smart Dial ai fini del controllo degli auricolari.

Personalizzabili nel suono e con bassi prepotenti

I CMF Buds Pro 2 sono dotati di un robusto arsenale di codec, tra cui AAC, LDAC e SBC, integrati da un sistema a doppio driver con un woofer da 11mm e un tweeter microplanare da 6mm. Appena usciti dalla confezione, questi auricolari si orientano decisamente verso gli amanti dei bassi, grazie alla modalità "Ultra Bass" preattivata. Per coloro che amano questo genere di impronta sonora questo è un ovvio vantaggio. Per tutti gli altri è necessario mettere mano all'equalizzatore.

Per fortuna, la salvezza si trova nell'app Nothing X, dove si trova una lista di funzioni per la personalizzazione del suono. Partendo da un'impostazione predefinita dell'equalizzatore "pop", il passaggio a diverse preimpostazioni o l'approfondimento dell'equalizzatore manuale possono trasformare l'esperienza. La regolazione fine dei livelli dei bassi, ad esempio, può domare il rimbombo e mettere a fuoco altri elementi della musica. Anche dopo le regolazioni, tuttavia, le CMF Buds Pro 2 mantengono un carattere di bassi preponderanti che potrebbe non essere quello che tutti cercano.

Una volta trovato il proprio equilibrio nell'arsenale di regolazioni dell'applicazione, il risultato può essere molto piacevole. Le voci e le frequenze medie trovano la loro chiarezza in mezzo al rombo, offrendo un'esperienza di ascolto più equilibrata con dettagli sfumati che traspaiono.

Per migliorare ancora di più l'esperienza, gli auricolari includono una modalità di "audio spaziale" che espande il palcoscenico, allontanandovi dai semplici canali audio sinistra-destra verso un regno sonoro più coinvolgente. Questa modalità è particolarmente efficace per la musica che vanta soundstage più ampi e per i film che beneficiano di questa funzionalità.

La vostra "bolla" personale

CMF sottolinea la capacità di cancellazione attiva del rumore dei Buds Pro 2 fino a 50dB, riconoscendo che l'efficacia effettiva varia in base alla frequenza del rumore ambientale incontrato. Nell'uso pratico, questi auricolari eccellono in ambienti diversi, come le passeggiate all'aperto, il lavoro in uffici affollati e gli spostamenti sui mezzi pubblici.

Riducono efficacemente un ampio spettro di suoni, rivaleggiando in modo impressionante con i modelli di fascia più alta. Particolarmente degna di nota è la capacità di attenuare i rumori ad alta frequenza. Per gli spostamenti quotidiani, le loro prestazioni di cancellazione del rumore sono lodevoli, anche se possono avere difficoltà con i rumori improvvisi e acuti come quelli che si trovano sulle linee della metropolitana. Tuttavia, questi problemi sono tipici e solo pochi modelli di fascia alta riescono a mitigare efficacemente questi rumori estremi.

Le CMF Buds Pro 2 offrono anche diverse funzioni aggiuntive che ne aumentano il fascino. Tra queste, il Bluetooth multipoint per la connettività con due dispositivi, la modalità low-lag per i giocatori, il test di adattamento al padiglione auricolare per un comfort personalizzato e i sensori di prossimità per la funzionalità di riproduzione/pausa automatica.

Qualità audio o autonomia?

Le CMF Buds Pro 2 dimostrano buone prestazioni della batteria, offrendo fino a 6,5 ore di riproduzione con una singola carica, che la custodia estende a 26 ore quando si utilizza il codec AAC e la cancellazione attiva del rumore. Per gli utenti che scelgono di disattivare la cancellazione del rumore, gli auricolari possono durare fino a 11 ore singolarmente, mentre la custodia offre un totale di 43 ore di riproduzione.

Il passaggio al codec LDAC ad alta risoluzione, tuttavia, riduce significativamente la durata della batteria a circa 4,3 ore, il che rappresenta un problema per gli audiofili che utilizzano servizi come Tidal. Nonostante i vantaggi in termini di fedeltà offerti da LDAC, per alcuni ascoltatori il compromesso con la longevità della batteria potrebbe non essere conveniente.

Una volta scariche, le cuffie supportano la funzionalità di ricarica rapida, offrendo fino a tre ore di riproduzione con soli dieci minuti di ricarica, a condizione che la cancellazione del rumore sia disattivata. Questa funzione garantisce tempi di inattività minimi, rendendole comode per gli utenti sempre in movimento.

Conclusioni

Con un prezzo accessibile di appena 59 euro, questi auricolari offrono un pacchetto di valore per i consumatori attenti al budget. Sebbene la qualità costruttiva sia solida senza raggiungere livelli premium, gli auricolari offrono ampie possibilità di controllo e personalizzazione attraverso l'applicazione dedicata. La cancellazione attiva del rumore funziona in modo efficace e la qualità del suono è buona, particolarmente adatta agli ascoltatori che privilegiano i bassi nelle loro preferenze musicali.