Avatar di Ospite GPU Master #958 0
0
alla fine è diventata una società di abbonamenti, proprio come tutte le altre
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite Go_Mage #465 0
0
interessante però leggere come si sono evoluti nel tempo. non ci avevo mai pensato che l'iPod fosse stato il primo vero ecosistema
Questo commento è stato nascosto automaticamente.