Il Baseus Picogo AM41 è in offerta su Amazon a un prezzo incredibile! Questo caricabatterie magnetico da 5000mAh, compatibile con la serie iPhone, vi conquisterà per il suo design ultra sottile (solo 7,6 mm) e leggero. Con ricarica wireless da 7,5W e porta USB-C da 20W, garantisce prestazioni rapide ed efficienti. Approfittate dello sconto e portatelo a casa a soli 29,43€, perfetto per chi cerca potenza e portabilità in un unico dispositivo!

Baseus Picogo MagSafe, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Baseus Picogo AM41 è la soluzione ideale per chi possiede un iPhone compatibile con MagSafe (dalla serie 12 in poi) e cerca un modo pratico per prolungare l'autonomia durante la giornata senza rinunciare alla portabilità. Se siete professionisti sempre in movimento, viaggiatori frequenti o semplicemente persone che utilizzano intensivamente lo smartphone, questo power bank magnetico vi libererà dall'ansia della batteria scarica. Con i suoi soli 7,6 mm di spessore e 107 grammi di peso, si adatta perfettamente a chi apprezza il design minimalista e non vuole aggiungere ingombro alle proprie tasche o borse. La ricarica wireless da 7,5W e la porta USB-C da 20W lo rendono perfetto per chi necessita di energia rapida durante riunioni, spostamenti o situazioni in cui non è possibile raggiungere una presa elettrica.

Questo dispositivo soddisfa le esigenze di chi cerca sicurezza e affidabilità nella ricarica quotidiana: le protezioni a 9 strati e il chip NTC che monitora la temperatura 18.000 volte all'ora vi garantiranno massima tranquillità mentre ricaricate il vostro prezioso smartphone. Il display LED intelligente vi permetterà di controllare sempre il livello di carica residua, evitando spiacevoli sorprese. Con uno sconto del 25% a soli 29,43€, rappresenta un investimento eccellente per chi desidera un caricabatterie portatile premium che unisce funzionalità avanzate, estetica raffinata e praticità d'uso, senza compromessi sulla qualità costruttiva testimoniata dall'utilizzo delle stesse batterie Tesla.

Il Baseus Picogo AM41 è un caricabatterie magnetico wireless da 5000mAh con ricarica rapida PD 20W. Con soli 7,6 mm di spessore e 107 grammi di peso, questo powerbank ultrasottile si aggancia magneticamente al vostro iPhone grazie alla compatibilità MagSafe, ricaricandolo wireless a 7,5W o via USB-C fino al 55% in 30 minuti.

Vedi offerta su Amazon