Migliori smartphone con eSIM (ottobre 2024)

Come so se uno smartphone supporta le eSIM?

Il mondo della tecnologia mobile è in continua evoluzione, e una delle innovazioni più interessanti degli ultimi anni è sicuramente l'avvento delle eSIM. Questa piccola meraviglia tecnologica sta gradualmente sostituendo le tradizionali schede SIM fisiche, offrendo una serie di vantaggi che semplificano la vita degli utenti e aprono nuove possibilità per il futuro degli smartphone.

Ma cosa si nasconde esattamente dietro questo termine che inizia a essere sempre più familiare? E soprattutto, perché dovreste considerare l'acquisto di uno smartphone con eSIM?

Dimenticate le piccole schede SIM in plastica, con il loro fastidioso meccanismo di estrazione e il rischio di perderle o danneggiarle. L'eSIM, acronimo di "embedded SIM", è una SIM virtuale integrata direttamente nel dispositivo, un chip minuscolo che svolge la stessa funzione della SIM fisica, ma senza la necessità di un supporto materiale.

Immaginate di poter attivare un nuovo piano tariffario o cambiare operatore con pochi click, direttamente dal vostro smartphone, senza dover attendere la consegna di una nuova SIM o recarvi in un negozio fisico. Con l'eSIM, questo è possibile. Basta scansionare un codice QR o scaricare un'app e il gioco è fatto: il vostro smartphone è pronto per navigare, chiamare e inviare messaggi con il nuovo operatore.

L'eSIM rappresenta una vera e propria rivoluzione nel mondo della telefonia mobile, offrendo una soluzione più comoda, flessibile e sicura rispetto alle tradizionali SIM fisiche. La sua diffusione sta crescendo rapidamente, e sempre più utenti stanno scoprendo i vantaggi di questa tecnologia innovativa.

Se siete alla ricerca di uno smartphone all'avanguardia, che vi semplifichi la vita e vi offra nuove possibilità di connessione, l'eSIM è la scelta giusta. Un passo verso il futuro della connettività, che vi permetterà di vivere un'esperienza mobile più completa e appagante.

Samsung Galaxy S24 Ultra Perfetto per gli utenti più esigenti Ha fotocamere avanzate e un processore tutto nuovo, si distingue per le funzioni IA. La S-Pen integrata e gli aggiornamenti garantiti 7 anni lo distinguono come una scelta di prim'ordine. Display anti-riflesso e S-Pen Dimensioni impegnative € 1249 su Amazon

Lo smartphone più avanzato dell’ultima gamma di flagship Samsung, il Galaxy S24 Ultra, rappresenta il meglio di quanto questo produttore possa offrire al pubblico: questo device è il risultato di anni di tecnica ed esperienza e si dimostra in grado di fornire un’esperienza utente di primo livello. Il Galaxy S24 Ultra colpisce a partire dal design ormai iconico, che prevede un retro di vetro opaco su cui sono collocate le lenti delle fotocamere protette da dei tondi in metallo.

Nel comparto fotografico lo smartphone offre risultati di alto livello, grazie al sensore principale da ben 200MP con lente f/1.8, al teleobiettivo periscopico da 50MP con zoom 5x, al teleobiettivo con sensore da 10MP e alla fotocamera grandangolare da 12MP. Il display antiriflesso del Galaxy S24 Ultra usa un pannello AMOLED QHD+ da ben 6,8 pollici, dalle dimensioni decisamente imponenti ma dotato di refresh rate adattivo fino a 120Hz e gamma dinamica estesa certificata HDR10+.

Lo schermo del Galaxy S24 Ultra presenta inoltre una feature utilissima per la produttività e capace di accontentare anche i fan dell’ormai defunta serie Note: la compatibilità con la S Pen integrata. La One UI 6.1 gira al massimo delle sue potenzialità grazie al processore di gamma alta Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform for Galaxy e alla RAM che arriva addirittura a 12GB.

Grazie ai suoi componenti premium, coronato da una batteria da 5000mAh con ricarica rapida a 45W, il Galaxy S24 Ultra è la scelta giusta per chi cerca il meglio in qualunque ambito d’uso di uno smartphone nel 2024.

Apple iPhone 16 Pro Max Il migliore iPhone di sempre L'iPhone 16 Pro Max è un concentrato di potenza, con una fotocamera avanzata, prestazioni eccezionali e un design elegante con bordi in titanio. L'iPhone con lo schermo più grande di sempre Il prezzo non è per tutti

L'iPhone 16 Pro Max si conferma il re indiscusso degli smartphone Apple. Con un display Super XDR OLED da 6,8 pollici, il più grande e definito mai visto su un iPhone, questo modello offre un'esperienza visiva mozzafiato.

Sotto la scocca, il potente chip A18 Pro garantisce prestazioni fluide e scattanti, ideali per gaming, streaming e produttività. La fotocamera non è da meno, con un obiettivo principale da 48MP, un ultra-grandangolare da 48MP e un teleobiettivo da 12MP con zoom ottico 5x.

Ma la vera novità è la compatibilità con Apple Intelligence, la piattaforma di intelligenza artificiale che promette di cambiare il modo in cui usiamo lo smartphone. E con una batteria da record che sfiora le 16 ore di autonomia, l'iPhone 16 Pro Max è pronto a seguirti in ogni tua avventura.

Se cerchi il massimo in termini di dimensioni e prestazioni, l'iPhone 16 Pro Max è la scelta ideale. Per chi preferisce un dispositivo più compatto, l'iPhone 16 Pro offre le stesse caratteristiche in un formato più tascabile.

Google Pixel 9 Pro XL L'IA di Google a portata di tap Schermo da 6.8", batteria 5060mAh, tripla fotocamera con AI, Tensor G4 e raffreddamento a camera di vapore. Software aggiornato 7 anni. Tutta l'IA di Google nel palmo della mano Non è lo smartphone più potente del 2024 € 1199 su Amazon

Google alza l'asticella con il Pixel 9 Pro XL, offrendo un'esperienza premium in un formato generoso. Lo schermo da 6,8 pollici con tecnologia LTPO garantisce fluidità e risparmio energetico, mentre la batteria da 5060mAh assicura un'autonomia eccellente.

Ma è il comparto fotografico a rubare la scena. La tripla fotocamera, con sensore principale da 50MP, ultrawide da 48MP e teleobiettivo 5x da 48MP, cattura immagini straordinarie in ogni condizione. Le nuove funzioni AI, come "Aggiungimi" e "Reimmagina", offrono possibilità creative senza precedenti.

Il potente processore Tensor G4, coadiuvato da un sistema di raffreddamento a camera di vapore, garantisce prestazioni fluide anche con i giochi più impegnativi.

Con un software aggiornato per 7 anni e funzionalità innovative come Pixel Screenshots e Pixel Studio, il Pixel 9 Pro XL si conferma un compagno affidabile e versatile per la vita digitale.

Samsung Galaxy A55 La eSIM a prezzo accessibile Un ottimo smartphone che offre un'esperienza d'uso di alto livello, prestazioni fluide e un'ottima qualità complessiva. Prezzo accessibile per la eSIM Le specifiche non competono con i flagship € 399.99 su Amazon

Il Samsung Galaxy A55 si distingue per il suo design elegante e raffinato, con una scocca in alluminio e un retro in vetro Gorilla Glass Victus Plus che gli conferiscono un aspetto da vero top di gamma. Il display Super AMOLED da 6,6 pollici offre colori vibranti e una buona luminosità, mentre il processore Exynos 1480 garantisce prestazioni fluide nell'uso quotidiano.

Il comparto fotografico è composto da una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50MP, ultra-grandangolare da 12MP e macro da 5MP. La batteria da 5.000mAh offre un'autonomia eccellente, anche se la velocità di ricarica non è tra le più rapide.

Nel complesso, il Galaxy A55 è un ottimo smartphone di fascia media che offre un design premium, un display di qualità e prestazioni solide, il tutto ad un prezzo competitivo.

Xiaomi 14T Pro Il flagship senza fronzoli Xiaomi 14T Pro è uno smartphone completo a 360°, con una ricarica ultra-rapida e prestazioni al top. Display e fotocamere stupiscono. Ottimo rapporto qualità/prezzo Il software è molto personalizzato e c'è un po' di bloatware € 799.90 su Amazon

Xiaomi 14T Pro è uno smartphone che punta a offrire specifiche da top di gamma senza svuotare il portafoglio. Equipaggiato con un potente processore MediaTek Dimensity 9300+, un display AMOLED CrystalRes da 6,67 pollici con risoluzione 1.5K e refresh rate fino a 144Hz, promette prestazioni fluide e immagini di alta qualità.

Il comparto fotografico, con tripla fotocamera Leica da 50MP (principale) + 50MP (teleobiettivo) + 12MP (ultra-grandangolare), offre versatilità e qualità negli scatti, grazie anche all'apertura f/1.6 e al sensore Light Fusion 900. La batteria da 5000mAh supporta la ricarica rapida HyperCharge da 120W e, per la prima volta nella serie T, la ricarica wireless a 50W.

Con un design elegante, certificazione IP68 e funzionalità AI avanzate, Xiaomi 14T Pro si presenta come un'opzione interessante per chi cerca un dispositivo completo e performante.

Motorola razr 50 Ultra Il flip che conquista con un design alla moda Il nuovo top flip phone di Motorola ha un display esterno ancora più ampio e delle nuove fotocamere. Il razr 50 Ultra vuole conquistare il mercato. Display esterno enorme ma design compatto Autonomia solo sufficiente € 959 su Amazon

Motorola alza l'asticella dei pieghevoli a conchiglia con razr 50 Ultra, un dispositivo che coniuga design elegante e prestazioni di alto livello. Il suo punto di forza? Un display esterno da 4 pollici, il più grande della categoria, che permette di interagire con app e notifiche senza aprire lo smartphone.

Sotto la scocca, il potente Snapdragon 8s Gen 3 garantisce fluidità e reattività, mentre il comparto fotografico con doppio sensore da 50MP, dotato di zoom ottico 2x e intelligenza artificiale, promette scatti di qualità elevata.

Disponibile in colori vivaci e con una batteria da 4000mAh, razr 50 Ultra si propone come una scelta premium per chi cerca un pieghevole compatto e ricco di funzionalità.