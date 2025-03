Controlla il tuo smartphone dal PC con Motorola Smart Connect, ora disponibile per tutti gli Android

L'ecosistema digitale unificato Smart Connect, nato dalla collaborazione tra Motorola e Lenovo, si evolve con una serie di aggiornamenti e funzionalità basate sull'intelligenza artificiale (AI), promettendo di rendere l'esperienza multi-dispositivo ancora più fluida e intuitiva. L'annuncio arriva dopo il successo della prima versione, che ha visto oltre 9 milioni di utenti mensili attivi integrare Smart Connect nella loro routine quotidiana.

Lanciato lo scorso anno, Smart Connect si è rapidamente affermato come una soluzione per la gestione integrata dei dispositivi. Funzionalità come la connettività display Miracast, la Smart Clipboard e App Streaming hanno permesso agli utenti di sfruttare al meglio i propri contenuti e aumentare la produttività, creando un ponte tra smartphone, tablet, PC e altri dispositivi.

Il cuore dei nuovi aggiornamenti è rappresentato da Moto AI, l'intelligenza artificiale di Motorola, che introduce una serie di funzionalità avanzate per dispositivi selezionati. Grazie a Moto AI, l'interazione tra i dispositivi diventa ancora più naturale e intuitiva. Ad esempio, gli utenti possono ora trasmettere contenuti dal proprio smartphone alla TV o estenderli al PC o tablet tramite semplici comandi vocali o testuali. Questa funzionalità è particolarmente utile per chi desidera ripassare una presentazione mentre è in viaggio o per chi vuole godere di un'esperienza di intrattenimento più immersiva.

Una delle novità più interessanti è AI Search, una funzione di ricerca intelligente che permette agli utenti di recuperare rapidamente documenti, immagini e altre informazioni memorizzate sui propri dispositivi. Immaginate di dover presentare una nota spese dopo un viaggio di lavoro: invece di dover cercare manualmente tra file e cartelle, è sufficiente chiedere a Smart Connect di "recuperare le mie ricevute del ristorante".

AI Search troverà le informazioni richieste in pochi secondi, sfruttando il linguaggio naturale e la comprensione del contesto. Questa funzionalità è attualmente supportata dal tablet Lenovo YOGA Tab Plus, ma è probabile che verrà estesa ad altri dispositivi in futuro.

Per semplificare ulteriormente la gestione dei dispositivi, Smart Connect introduce una nuova dashboard personalizzabile. Questa interfaccia centralizzata mostra tutti i dispositivi compatibili, inclusi moto tag, moto buds e PC, consentendo agli utenti di aggiungerli, disconnetterli e controllarne lo stato (come il livello della batteria) con facilità. Questo offre un maggiore controllo sull'ecosistema digitale personale e garantisce una transizione fluida tra i dispositivi.

L'ultimo aggiornamento di Smart Connect segna un passo importante verso l'apertura dell'ecosistema. Grazie all'integrazione di smartphone Android di terze parti, un numero maggiore di utenti potrà ora sperimentare le funzionalità di Smart Connect e godere di un flusso di lavoro continuo tra i propri dispositivi. Questa mossa strategica mira a rendere Smart Connect una piattaforma sempre più inclusiva e accessibile.

La nuova versione di Smart Connect sarà disponibile nelle prossime settimane. Gli utenti potranno scaricarla dal Microsoft Store per PC Windows (10 o successivo) e dal Google Play Store per tablet Lenovo e dispositivi Motorola selezionati.