Creative non è certo nuova nel mondo dell’audio, ma finora aveva offerto un unico prodotto dotato di ANC: gli auricolari Creative Outlier Pro. L’offerta di prodotti con cancellazione attiva del rumore si è recentemente espansa con le nuove Creative Zen Hybrid (oggetto di questa recensione), delle cuffie over ear leggere, facili da trasportare e con un prezzo di listino di 109 euro, ma disponibili nel momento in cui scriviamo scontate a soli 65 Euro, cifra che le rende davvero interessanti dal momento che, a questo prezzo, non esiste praticamente nessuna cuffia over ear con ANC.

Caratteristiche tecniche e design

Ma cosa offrono, oltre alla cancellazione attiva del rumore, le nuove Creative Zen Hybrid? Hanno connettività Bluetooth 5.0, possibilità di usarle con cavo jack 3,5mm, ricarica tramite porta USB Tipo-C e sono Super X-Fi Ready. Entreremo più nel dettaglio su questo aspetto più avanti, per ora ci limitiamo a ricordarvi che SXFI è la tecnologia proprietaria di Creative che simula un sistema multi speaker e crea profili personalizzati per ogni utente, grazie alla mappatura dell’orecchio che avviene tramite app dedicata. Non manca ovviamente anche un microfono, che permette di usare le cuffie anche per delle telefonate o per partecipare a meeting online.

L’audio è riprodotto da due driver al neodimio da 40mm, mentre il classico archetto in metallo le rende abbastanza robuste. L’imbottitura dei padiglioni è in pelle sintetica e il comfort è buono, anche se in un periodo caldo come questo avremmo di gran lunga preferito il tessuto.

Il design è accattivante, complici principalmente la colorazione bianca (al momento l’unica disponibile) e le scritte dorate. Le Creative Zen Hybrid sono leggere (pesano solo 271 grammi), comode da tenere in testa anche per molte ore e pratiche da trasportare: grazie alla possibilità di piegare i padiglioni e ruotarli di 90 gradi occupano poco spazio e possono essere riposte ovunque, sia nello zaino che in una borsa. A questo proposito, Creative include in confezione una sacca in tessuto in cui riporle.

Tra i controlli (posizionati tutti sul padiglione destro) a disposizione abbiamo tasto di accensione, bilanciere del volume e pulsante per l’ANC, che se premuto due volte attiva la modalità trasparenza. I tasti dedicati al volume permettono di passare alla canzone successiva/precedente con una pressione prolungata, mentre il tasto di accensione è un tuttofare: si usa anche per avviare e fermare la riproduzione, richiamare l’assistente vocale (basta tenerlo premuto un paio di secondi) e, sempre se avete collegato le Creative Zen Hybrid allo smartphone, per richiamare l’ultimo numero semplicemente premendo due volte.

Esperienza d’uso

Le Creative Zen Hybrid sono comode e si riescono a usare per diverse ore senza problemi di sorta, grazie anche all’elevata autonomia, di 27 ore con ANC attivo e 37 ore con ANC disattivato. L’audio tende a enfatizzare i bassi, ma non in maniera eccessiva; la qualità è buona, nel complesso musica e film sono piacevoli da ascoltare. Purtroppo le cuffie non sono compatibili con l’app Creative, quindi non è possibile intervenire sull’equalizzazione. Peccato anche per il SXFI, non implementato al meglio: le cuffie come detto cono SXFI-Ready, ossia permettono di sfruttare Super X-Fi solo per la musica riprodotta in locale tramite l’omonima applicazione. Un vero peccato, dato che la tecnologia dà il meglio di sé con film e serie TV, più che con la musica.

L’ANC funziona bene, non è il migliore su piazza ma lo è quasi certamente in questa fascia di prezzo. Il pulsante per attivarlo/disattivarlo però è in una posizione abbastanza scomoda, dovrete fare diversi tentativi prima di trovarlo, almeno inizialmente. molto buone anche la modalità trasparenza e la riduzione del rumore di fondo del microfono, che permette di farsi sentire bene in chiamata in molte situazioni, anche quando non si è in ambienti tranquilli. Grazie anche a questa funzionalità, il microfono integrato è più che adeguato per telefonate e riunioni online.

Durante la nostra prova si è fatta sentire anche l’assenza del multipoint, ossia quella funzionalità che permette di collegare le cuffie a due dispositivi contemporaneamente. Passando spesso da PC a smartphone risulta estremamente comoda, ma qui non è presente e non c’è nemmeno un sistema per passare rapidamente da un dispositivo a un altro.

Verdetto

Le Creative Zen Hybrid sono buone cuffie per chi si muove spesso ed è alla ricerca di un prodotto non troppo costoso ma di buona fattura, facile da trasportare e con cancellazione del rumore, magari per escludere il rumore di fondo del treno mentre si è in viaggio. Abbiamo apprezzato la qualità costruttiva, audio e dei microfoni, l’autonomia e la presenza della cancellazione attiva del rumore, tutti pregi che assumono ancor più valore quando vengono rapportati al prezzo di vendita: ricordiamo che le Creative Zen Hybrid hanno un prezzo di listino di 109 euro, ma nel momento in cui scriviamo si trovano in promozione (tramite un coupon da applicare direttamente sulla pagina Amazon) a circa 65 euro.

Ovviamente un prezzo contenuto implica anche delle rinunce, che in questo caso comprendono l’impossibilità di gestirle ed equalizzarle tramite app Creative, la compatibilità con SXFI limitata alla musica in locale riprodotta tramite l’omonima applicazione e l’assenza della connessione multipoint, forse la mancanza più grave di queste Zen Hybrid, che complica la vita a chi le vuole usare con più dispositivi.