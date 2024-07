Edifier W830NB con quasi 100 ore di autonomia e codec lossless a 68€

Le Edifier W830N offrono un'autonomia di quasi 100 ore senza ANC attivo e supportano il codec LDAC per un audio di qualità senza perdita. Queste cuffie Bluetooth si distinguono quindi per prestazioni all'avanguardia e un prezzo estremamente competitivo, seguendo la tradizione di eccellenza di Edifier in alcuni dei suoi prodotti audio per PC e home cinema. Oggi, su Amazon, le potete trovare a un prezzo ancora più conveniente: solo 67,99€, grazie a uno sconto del 15%.

Edifier W830NB, chi dovrebbe acquistarle?

Le cuffie Edifier W830NB sono ideali per chi cerca una qualità audio superlativa senza fili e una cancellazione del rumore efficace. Grazie alla loro capacità di offrire un audio ad alta risoluzione con LDAC, trasmettendo a una velocità di 990 kbps per una qualità ricca di dettagli, si rivolgono agli amanti della musica che non vogliono compromessi sulla qualità del suono anche in modalità wireless.

La tecnologia di cancellazione del rumore attiva ibrida, che raggiunge una riduzione fino a -45dB, le rendono perfette per persone che vivono o viaggiano spesso in ambienti rumorosi e desiderano isolarsi completamente concentrandosi sulla musica o sul lavoro senza distrazioni esterne.

Con un'autonomia fino a 94 ore e la capacità di ricaricare rapidamente per 10 ore di utilizzo con soli 15 minuti di ricarica, queste cuffie sono perfette per utenti che trascorrono molto tempo fuori casa e non hanno tempo o possibilità di ricaricare dispositivi frequentemente. Il Bluetooth 5.4 garantisce una connessione stabile e fluida, rendendole adatte anche per meeting online e chiamate grazie alla riduzione del rumore DNN per comunicazioni chiare, anche in ambienti affollati. Infine, la comodità è garantita per tutto il giorno grazie al design ergonomico, mentre la pieghevolezza aumenta la praticità di trasporto.

Vedi offerta su Amazon