JBL Live 770NC: oggi le apprezzerai anche per il prezzo (-28%)

Qualcuno ha detto cuffie Bluetooth? Se state pensando di acquistarne un paio, questo è il momento perfetto per considerare le JBL Live 770NC. Su Amazon, la versione in blu è attualmente disponibile al prezzo più basso di sempre: solo 129,99€.

JBL Live 770NC, chi dovrebbe acquistarle?

Le cuffie JBL Live 770NC sono l'ideale per gli amanti della musica che desiderano immergersi completamente nel loro ascolto senza distrazioni esterne. Grazie alla tecnologia di cancellazione adattiva del rumore e all'introduzione del SmartAmbient, queste cuffie sono perfette per chiunque abbia bisogno di concentrarsi nel proprio spazio lavorativo o durante lo studio, ma anche per chi ama viaggiare e vuole isolarsi dal rumore ambientale durante gli spostamenti.

Sono inoltre eccellenti per gli appassionati di giochi e film, grazie alla tecnologia JBL Spatial Sound che trasforma ogni contenuto stereo in un'esperienza audio surround virtuale. La connessione Bluetooth 5.3 e la funzionalità multipoint rendono queste cuffie estremamente versatili, permettendo di passare rapidamente da una fonte audio all'altra senza alcun intoppo.

Infine, con un'autonomia fino a 65 ore e la possibilità di ricarica rapida, le JBL Live 770NC garantiscono intrattenimento non-stop e si adattano perfettamente alle esigenze di chi cerca un prodotto affidabile per un uso prolungato senza compromessi sulla qualità del suono.

Vedi offerta su Amazon