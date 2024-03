Migliori tablet (aprile 2024)

Siete alla ricerca del miglior tablet disponibile sul mercato? Beh, se il tablet vi serve per lavorare, per disegnare o addirittura per sostituire il vostro laptop, sicuramente ne avete bisogno di uno top di gamma e non di uno qualsiasi. In questa guida vi parleremo, infatti, dei migliori tablet che potete attualmente acquistare.

Ci sono molte aziende che producono tablet premium, come l'onnipresente Samsung, la potentissima Apple e la (a volte) sottovalutata Huawei, che però soffre un pochino la mancanza dei servizi Google.

Vi ricordiamo che provvederemo ad aggiornare la guida periodicamente e ogni volta che un nuovo tablet di fascia alta vedrà la luce. Detto ciò, noi vi auguriamo una buona lettura e speriamo che possiate trovare il tablet adatto alle vostre esigenze.

Come scegliere il miglior tablet

Prima di procedere con l'acquisto di un tablet, è sicuramente cosa buona e giusta sapere come scegliere il miglior tablet in modo tale da fare una scelta consapevole e meditata.

In questa parte vi spiegheremo quali caratteristiche tecniche dovreste guardare in un tablet, come ad esempio il display, il processore e la RAM, la memoria interna e il sistema operativo. Ad ogni modo, siccome in questa guida stiamo parlando dei migliori tablet attualmente sul mercato, non possiamo fare altro che aspettarci caratteristiche di altissimo livello in ogni campo. L'obiettivo, quindi, è quello di cercare non le caratteristiche migliori in assoluto, ma quelle che fanno al caso vostro.

Display

Partiamo parlando della parte forse più in evidenza in un tablet, ovvero il suo display. Ci sono molte specifiche da controllare nel display. Anzitutto, dovreste controllare le dimensioni dello schermo, che si misurano in pollici e stanno a indicare la grandezza della diagonale dello schermo. La maggior parte dei tablet di fascia alta ha l'obiettivo di sostituire il laptop in più o meno tutte le operazioni, di conseguenza troviamo generalmente display da 10" in su.

Display da meno di 10" potrebbero risultare piuttosto piccoli e scomodi se avete la necessità di utilizzarli per la produttività, come la scrittura di testi, l'invio di tante email o l'utilizzo di Excel. D'altra parte, display da 14" in su potrebbero essere molto più difficilmente trasportabili e tablet del genere li utilizzerete quasi esclusivamente su di una scrivania e non durante la mobilità.

Altra caratteristica sempre in merito al display che dovreste verificare, è la risoluzione di quest'ultimo. La risoluzione in sostanza sta a indicare la qualità dell'immagine proposta sul display. In sintesi, più è alta, meglio è. Parlando dei migliori tablet, in genere troviamo risoluzioni come minimo in Full HD (1920 x 1080 pixel), ma molto spesso ne troviamo anche da 2K (2048 × 1080 pixel) o superiore.

Potreste dare un occhio anche alla densità dei pixel che si esprime con la sigla ppi (pixel per inch). Questa caratteristica determina quanti pixel ci sono per ogni pollice. Anche in questo caso la cosa è molto semplice, più è alto il valore, maggiore sarà la densità e quindi la nitidezza dell'immagine. I tablet in oggetto hanno tutti un valore di ppi che è generalmente attorno ai 200 o anche considerevolmente superiore.

Non di poca importanza è anche il tipo di pannello del display, che può essere ad esempio un IPS LCD. Questo tipo di pannelli riproducono generalmente colori molto fedeli alla realtà e offrono un'ottima visione anche sotto alla luce del sole.

Ci sono poi quelli AMOLED e Super AMOLED che non sono dotati di retroilluminazione e godono di neri molto profondi e offrono anche il vantaggio di richiedere una minore spesa di energia.

Parlando sempre di display, potreste verificare anche il suo refresh rate, ovvero la capacità dello schermo di aggiornare costantemente e velocemente i contenuti video. Ci sono tablet che arrivano anche a circa 144Hz di picco, ad ogni modo, in merito ai tablet premium, è difficile trovare un refresh rate minore di 90Hz. Questa caratteristica è molto importante durante la visione di video o durante il gaming.

Processore e RAM

Passiamo ora a parlare di due caratteristiche che determinano in modo molto significativo le prestazioni di un tablet, ovvero il processore e la RAM.

La prima componente hardware menzionata, ovvero il processore, stabilisce con quale velocità il tablet riesce a effettuare le operazioni di calcolo. I migliori processori in circolazione sono i Snapdragon di Qualcomm Gen 2, i Bionic di Apple e anche i Dimensity di MediaTek. Praticamente tutti i migliori tablet hanno uno di questi processori appena menzionati, quindi non dovreste preoccuparvi troppo sulle prestazioni che vi offrirà il tablet.

La RAM, invece, determina quante operazioni in contemporanea il tablet riuscirà a eseguire o anche quante applicazioni e programmi riuscirà a tenere aperti in background per poi "ripescarli" in modo veloce. Il discorso è davvero semplicissimo, più RAM c'è, meglio è. I migliori tablet sul mercato godono in genere di almeno 8GB di RAM, ma ce ne sono anche da 16GB.

Memoria interna

In un tablet è di vitale importanza anche la sua memoria interna, ovvero la capacità da parte di quest'ultimo di immagazzinare più dati possibile.

Anche questa caratteristica non dovrebbe assolutamente essere un problema in riferimento ai tablet premium, in quanto quasi tutti partono da almeno 128GB di spazio di archiviazione interno. Comunque, ne troverete facilmente anche di 1TB o addirittura di 2TB.

Sistema operativo

Il discorso relativo al sistema operativo SEMBRA davvero molto semplice, in quanto si può scegliere solo tra Android e iPadOS. In realtà, bisogna però scegliere con molta attenzione in base a quello che fa maggiormente al caso vostro.

Tutto dipende dall'obiettivo per cui volete utilizzare il tablet. Se lo volete come totale sostituto del vostro laptop, forse Android potrebbe essere la scelta migliore e in particolare un tablet Samsung che, grazie a Samsung DeX, offre un'esperienza desktop insuperabile al momento nel mondo dei tablet. Inoltre, i tablet Android sono storicamente più versatili e "aperti".

D'altra parte, se cercate un tablet per fare disegni artistici o anche disegni tecnici o per fare montaggi a livello musicale, forse un iPad con il suo sistema operativo dedicato, iPadOS, è proprio ciò che fa per voi. La scelta finale ricade interamente su di voi e sulle vostre esigenze. Non esiste un "meglio o peggio".

Batteria e ricarica

Altre caratteristiche di cui è buono verificare la qualità, sono la batteria e la ricarica. La prima, ovvero la batteria, si misura in mAh (milliamperora) e indica la capacità di immagazzinamento di quest'ultima. Più il valore è maggiore, più sarà la capacità della batteria. I tablet di fascia alta, sono generalmente piuttosto energivori e di conseguenza richiedono batterie molto grosse. Comunque, è altamente improbabile che troviate tablet premium con meno di 7.000-8.000 mAh di batteria.

Vicino alla batteria troviamo anche la velocità di ricarica. Questa sta proprio a indicare quanto tempo ci mette la batteria a ricaricarsi. Si tratta di una caratteristica da non sottovalutare, soprattutto se usate intensamente il tablet e a volte avete poco tempo per ricaricarlo tra una sessione e l'altra. Il valore della velocità di ricarica si esprime in Watt (W) e più è alto, più veloce sarà la ricarica. I migliori tablet sulla piazza hanno velocità di ricarica pari a 45W o a 67W.

Questi valori appena citati si rifanno alla ricarica cablata e non a quella wireless, in quanto quest'ultima è generalmente molto più lenta (naturalmente non tutti i tablet la supportano). Comunque, il valore della velocità di ricarica non è dato solamente dalla capacità del tablet di supportare tale wattaggio, ma anche dal caricatore a muro che si utilizza e anche dal cavo che va dal caricatore a muro fino al tablet.

Fotocamere

Avere delle buone fotocamere non fa mai male, anche se probabilmente non acquisterete un tablet con l'obiettivo di fare foto. Ad ogni modo, alcune caratteristiche da tenere a mente in relazione alle fotocamere, sono la quantità di megapixel (MP) e l'apertura focale.

Comunque, quello che più potrebbe interessare a un utilizzatore di tablet, è la qualità di registrazione dei video della fotocamera frontale. Questo perché è molto probabile che si utilizzi il tablet per fare delle videochiamate di lavoro. A tal proposito è buona cosa controllare i MP della fotocamera frontale e anche a quanti FPS (frame per secondo) effettivamente registra. Comunque, dato che stiamo parlando di tablet di fascia alta, è probabile che si trovino tablet con registrazione dei video in 2K o 4K e con 60 FPS.

Accessori extra

Quando si parla di tablet, è molto importante controllare se ci sono anche degli accessori extra pensati appositamente per quello specifico modello. Ad esempio potrebbero esserci delle penne digitali, delle cover con tastiera o anche dei mouse che vi permetteranno di trasformare il vostro tablet in un vero e proprio piccolo computerino.

Molto spesso è possibile trovare questi accessori da rivenditori terzi, quindi non ufficiali. Ad ogni modo, come avviene ad esempio con Samsung e Apple, è possibile acquistare separatamente molti di questi accessori ufficiali, progettati e rivenduti direttamente dall'azienda che ha fatto anche il tablet. Prendere prodotti ufficiali è senza ombra di dubbio la scelta più sicura e di qualità, anche se è al contempo la scelta più costosa.