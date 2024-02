Ecco quando arriverà e come funzionerà la patente digitale in Italia

Le procedure per l'introduzione della patente digitale in Italia stanno finalmente prendendo forma concretamente, con importanti dettagli rivelati sul quando e il come verrà implementata.

Da circa un anno si discute dell'introduzione della patente digitale in Italia, e finalmente sembrano esserci progressi tangibili, anche in conformità con una direttiva europea che promuove la digitalizzazione delle patenti di guida per uniformare le normative in tutti i paesi membri.

Il Ministro per l'Innovazione tecnologica, e la transizione digitale, Vittorio Colao, aveva inizialmente annunciato che la patente digitale sarebbe stata disponibile all'interno dell'app IO entro il 2023.

Sebbene le tempistiche siano state leggermente ritardate, ora sembra che la patente digitale sarà ufficialmente introdotta in Italia entro giugno 2024.

L'accesso alla patente digitale sarà gestito attraverso l'app IO, la quale subirà miglioramenti significativi, soprattutto in termini di sicurezza, per garantire un accesso e una gestione conformi alle normative della patente di guida.

Il processo sarà relativamente semplice: attraverso un'autenticazione sicura sull'app IO, gli utenti potranno ottenere un QR code che fornirà l'accesso ai dati essenziali della patente di guida.

Questi includono lo stato di validità, i dati anagrafici e il saldo dei punti. Importante notare che la patente digitale sarà riconosciuta in tutti i paesi europei.

I vantaggi chiari di questa digitalizzazione includono la significativa riduzione del rischio di smarrimento, furto e falsificazione delle patenti di guida. Inoltre, la patente digitale offrirà la comodità di essere, praticamente, sempre disponibile.

Al momento, alcune procedure per la finalizzazione devono ancora essere completate, come l'attesa della versione definitiva dei regolamenti e delle normative per la certificazione della patente digitale a livello europeo.

Non solo la digitalizzazione coinvolgerà la patente stessa, ma anche in conformità con le direttive europee, una patente ritirata in uno stato membro per gravi infrazioni sarà ritirata in tutti i paesi europei.

Questo riguarda infrazioni significative come eccesso di velocità, guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, guida senza patente o infrazioni che causano morte o lesioni gravi.