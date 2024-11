Cambiare smartphone ogni anno per la fotocamera non ha senso

La corsa all'innovazione nelle fotocamere degli smartphone sembra aver raggiunto un punto di stallo: nonostante i continui miglioramenti tecnici, la differenza qualitativa percepita dagli utenti comuni è sempre meno evidente, soprattutto per chi aggiorna il dispositivo annualmente.

Il mercato degli smartphone offre oggi fotocamere di alta qualità anche su dispositivi di fascia media, con sensori sempre più grandi (fino a 1 pollice) e lenti più luminose. La maggior parte dei modelli dispone poi di 3-4 fotocamere posteriori, tra cui grandangolo, ultra-grandangolo e teleobiettivi, con i produttori stanno lavorando per uniformare la qualità tra le diverse lenti, utilizzando sensori simili.

Come vi raccontiamo in modo approfondito nel video che trovate in copertina e nel canale YouTube di Tom's Hardware Italia, i principali miglioramenti degli ultimi anni riguardano aspetti più tecnici come l'elaborazione dell'immagine, la gestione del colore, delle alte luci e delle ombre. Questi perfezionamenti sono, quindi, apprezzabili soprattutto dagli utenti più esigenti, mentre per l'utente medio che utilizza principalmente le foto per i social media, la differenza è meno percepibile.

Ovviamente, l'intelligenza artificiale sta giocando un ruolo sempre più importante nell'ottimizzazione delle immagini: gli smartphone moderni utilizzano algoritmi avanzati per riconoscere e migliorare ogni elemento della scena fotografata, superando in alcuni aspetti persino le fotocamere tradizionali.

Insomma, è possibile ottenere ottime fotografie con smartphone da 300-400 euro, almeno per quanto riguarda la fotocamera principale. Per avere un'esperienza fotografica completa e di alta qualità su tutte le lenti, bisogna salire a 600-700 euro per i modelli nuovi.

Per saperne di più e per scoprire quali sono secondo noi i migliori smartphone in assoluto per quanto riguarda il comparto fotografico, vi invitiamo ancora una volta a guardare il nostro video dedicato!