YouTube in difficoltà, la tua connessione non è il problema

Un grave problema tecnico sta affliggendo la piattaforma di streaming video più utilizzata al mondo. Negli ultimi giorni, numerosi utenti YouTube hanno segnalato un drastico peggioramento della qualità video durante la visione dei contenuti, con i filmati che vengono riprodotti automaticamente in risoluzioni bassissime nonostante connessioni internet perfettamente funzionanti. Il disagio, particolarmente evidente su desktop, smart TV e dispositivi iOS, ha spinto la piattaforma ad ammettere l'esistenza del bug e ad annunciare l'arrivo di una soluzione.

Quando la fibra non basta

Anche selezionando manualmente la qualità, il sistema sembra ignorare le preferenze dell'utente

Le segnalazioni si moltiplicano su Reddit. La situazione appare paradossale: video che partono automaticamente a 144p o 360p su reti domestiche in grado di supportare tranquillamente lo streaming in 4K. Il problema risulta particolarmente frustrante perché anche tentando di aumentare manualmente la qualità a 1080p o superiore, gli utenti si ritrovano davanti a continui buffering e caricamenti infiniti.

Curioso come il fenomeno sembri colpire selettivamente alcune piattaforme. Mentre gli utenti di dispositivi iOS, computer desktop e smart TV lamentano l'impossibilità di godere di una visione decente, l'app YouTube su smartphone e tablet Android continua a funzionare correttamente, mantenendo le impostazioni di qualità abituali.

"Quando apro video o YouTube Shorts, si avviano con una qualità bassissima, tipo 144p, e credo sia la peggiore possibile perché riesco a distinguere i singoli pixel. So che posso cambiarla manualmente, ma è strano e non mi era mai successo prima", ha scritto un utente iOS su Reddit, riassumendo il sentimento generale.

La risposta ufficiale

La buona notizia è che YouTube ha ufficialmente riconosciuto l'esistenza del problema. Attraverso un aggiornamento della sua pagina di supporto, la piattaforma ha comunicato: "Siamo consapevoli che alcuni di voi stanno sperimentando una qualità video inferiore al normale durante la visione di Video e Shorts. State tranquilli, stiamo lavorando attivamente per risolvere questo problema!"

Nel messaggio, YouTube rassicura gli utenti che fornirà aggiornamenti sulla situazione non appena saranno disponibili nuove informazioni, invitando alla pazienza. Al momento non è stata comunicata una tempistica precisa per la risoluzione del bug, ma il riconoscimento del problema è già un primo passo importante.

Ciò che risulta interessante è come il problema sembri manifestarsi in modo selettivo su determinate piattaforme. La natura trasversale del bug, che colpisce dispositivi molto diversi tra loro ma accomuna specifici ecosistemi, suggerisce che potrebbe trattarsi di un'anomalia legata a qualche recente aggiornamento dell'algoritmo di adattamento della qualità video.

Un altro utente ha descritto la sua esperienza con toni di frustrazione: "Anche quando seleziono manualmente 720p, risoluzione che la mia connessione è perfettamente in grado di gestire come ha sempre fatto, si rifiuta di andare oltre i 144p. È inguardabile". Questa testimonianza evidenzia come il problema non sia semplicemente legato a un'impostazione predefinita errata, ma a un malfunzionamento più profondo nel sistema di streaming.