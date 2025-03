Android diventa "meno aperto" e non é un bene

Il gigante di Mountain View ha preso una decisione che segna un punto di svolta nella storia di Android, lasciando perplessa la community che da anni segue e contribuisce allo sviluppo del sistema operativo mobile più diffuso al mondo. Google ha annunciato che dalla prossima settimana l'intero processo di sviluppo di Android verrà spostato dietro porte chiuse, abbandonando definitivamente il modello ibrido che ne ha caratterizzato l'evoluzione fin dalla nascita. Una mossa che, sebbene motivata da ragioni tecniche e di efficienza interna, solleva interrogativi sul futuro della natura open source della piattaforma e sul rapporto tra Google e la comunità di sviluppatori indipendenti.

Fino ad oggi, Android è cresciuto seguendo un percorso parallelo: da una parte lo sviluppo pubblico attraverso AOSP (Android Open Source Project), accessibile a chiunque volesse osservare o contribuire; dall'altra, un ramo interno riservato alle versioni commerciali destinate principalmente ai dispositivi Pixel. Con il passare degli anni, la distanza tra questi due mondi è aumentata progressivamente.

La gestione simultanea di entrambi i rami ha creato complessità crescenti per i team di Google, costretti a dedicare tempo e risorse per risolvere conflitti di codice e mantenere una coerenza sempre più difficile da garantire. La decisione di unificare lo sviluppo in un unico ramo interno risponde quindi a un'esigenza di semplificazione operativa, con l'obiettivo dichiarato di produrre un codice più stabile e meno soggetto a bug.

Cosa comporta questo cambiamento?

Per l'utente medio, l'impatto sarà praticamente invisibile. Gli aggiornamenti continueranno ad arrivare con le stesse tempistiche di sempre, e le funzionalità offerte dalle nuove versioni non cambieranno natura. L'esperienza d'uso quotidiana di Android rimarrà immutata, così come le politiche di aggiornamento dei vari produttori.

Il vero terremoto colpisce invece l'ecosistema di sviluppatori indipendenti, appassionati e progetti alternativi che hanno sempre trovato in AOSP una finestra aperta sul futuro di Android. Con la chiusura dello sviluppo pubblico, questi attori perdono la possibilità di seguire in tempo reale l'evoluzione del sistema, di contribuire direttamente con patch e miglioramenti, e di prepararsi in anticipo alle novità in arrivo.

Il contributo della comunità diventa possibile solo a posteriori, quando le decisioni fondamentali sono già state prese.

Google tiene a precisare che Android rimarrà tecnicamente un progetto open source. Il codice sorgente completo continuerà ad essere rilasciato dopo ogni versione stabile, rispettando le licenze che lo governano. Tuttavia, c'è una sostanziale differenza tra rilasciare passivamente un codice e mantenere un processo di sviluppo aperto e collaborativo.

Questo cambiamento trasforma Android in un sistema "open source a posteriori", dove la comunità può vedere e modificare il codice solo dopo che è stato completato e rilasciato ufficialmente. Progetti come LineageOS, che hanno costruito la propria identità sulla personalizzazione di Android, dovranno adattarsi a questa nuova realtà, lavorando esclusivamente sui tag di rilascio pubblici senza più accesso alle fasi intermedie di sviluppo.

Chi segue da vicino l'evoluzione di Android sa che questa svolta non arriva come un fulmine a ciel sereno. Da anni Google sta progressivamente personalizzando il sistema operativo per i suoi dispositivi Pixel, creando un'esperienza sempre più differenziata rispetto alla versione base disponibile per altri produttori.

La decisione di chiudere lo sviluppo pubblico rappresenta l'approdo naturale di un percorso iniziato tempo fa, quando Google ha cominciato a spostare componenti chiave del sistema dalle librerie open source a soluzioni proprietarie come Google Play Services. Ora questa tendenza si consolida e diventa strutturale, modificando alla radice il modo stesso in cui Android viene concepito e sviluppato.

Un effetto collaterale di questo cambiamento riguarda anche chi si occupa di informazione tecnologica. Giornalisti specializzati e leaker che finora hanno potuto analizzare il codice in sviluppo per anticipare novità e funzionalità in arrivo si troveranno improvvisamente con strumenti ridotti a disposizione.

Google avrà così un controllo molto più stretto sulle informazioni che circoleranno riguardo ad Android prima dei rilasci ufficiali. Sarà l'azienda a decidere cosa e quando comunicare, limitando quella trasparenza che ha caratterizzato il progetto fin dalle sue origini e che ha contribuito a creare un legame di fiducia con la comunità degli sviluppatori e degli appassionati.

Non è ancora chiaro se i partner commerciali di Google, come Samsung, Xiaomi o altri produttori, avranno accesso privilegiato al codice in fase di sviluppo. Ma ciò che è certo è che, se questo accesso esisterà, passerà attraverso canali privati e accordi riservati, aumentando ulteriormente la distanza tra il nucleo decisionale di Android e la comunità open source che lo ha sostenuto negli anni.