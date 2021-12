FWA e satelliti a bassa quota “alleati” per connettere le aree non servite dalla fibra

In ambito connessioni, la sigla FWA (Fixed Wireless Access) si riferisce a un sistema di trasmissione dati che sfrutta una rete mista basata in parte su cavi in fibra ottica e in parte sulle frequenze radio. Questo sistema, in combinazione con i servizi a larga banda con satelliti a orbita bassa, si adatterebbe meglio alle aree terrestri non servite da reti di trasmissione a banda larga.

Lo suggerisce un’analisi condotta da MoffettNathanson prendendo in considerazione i dati forniti da Comlinkdata attraverso Tutela, azienda acquisita nel 2019 che conta oltre 300 utenti di telefonia mobile riuniti in un panel di livello globale.

Photo credit - depositphotos.com

Secondo il rapporto, la velocità di trasferimento media dei dati attraverso la rete T-Mobile Broadband è di 20 Mbit/s. La rete Starlink, invece, raggiunge una velocità pari a 35 Mbit/s. Se paragonati ai dati sulla velocità garantita dai sei migliori operatori via cavo statunitensi e dai 4 migliori ILEC, questi numeri non sono poi molto soddisfacenti. Nei due casi citati, infatti, si parla rispettivamente di 42 Mbit/s e 41 Mbit/s di velocità media assicurata; in compenso, con il VDSL e soprattutto il DSL, il paragone regge di più. Non solo: si può dire lo stesso anche per i dati sulle velocità massime – 46 Mbit/s per la rete T-Mobile Broadband e 63 Mbit/s per Starlink –, sempre inferiori a quelle di cavo e fibra ottica, ma comunque prossime (se non migliori) delle velocità dei sistemi VDSL e DSL.

Quanto invece alle velocità minime, queste si attestano intorno ai 4 Mbit/s per la T-Mobile Broadband e 12 Mbit/s per Starlink, prestazioni non solo simili a quelle del cavo, ma addirittura superiori nella partita contro la fibra ottica.

Per quanto riguarda la “gara” tra le due, invece, la rete di SpaceX batte quella di T-Mobile 42 ms a 36 ms in termini di latenza. Nessuna di loro, comunque, rappresenta la rete ideale per attività come le videochiamate e il gaming online.

Per il futuro è prevista una crescita del sistema FWA, valida alternativa alla fibra almeno in quei territori difficili da raggiungere con il cablaggio.