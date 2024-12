Starlink può ora comunicare direttamente con gli smartphone

SpaceX ha completato questa settimana la sua prima costellazione di satelliti Starlink con capacità di comunicazione diretta con i modem cellulari. Mercoledì, l'azienda ha lanciato 20 satelliti a bordo di un razzo Falcon 9, 13 dei quali sono in grado di connettersi direttamente agli smartphone (o a qualsiasi dispositivo dotato di rete cellulare compatibile) senza necessità di attrezzature aggiuntive. Seguendo l'approvazione da parte della FCC, l'accordo tra SpaceX e T-Mobile è stato finalizzato la settimana scorsa.

La collaborazione fra SpaceX e T-Mobile era stata annunciata nel 2022, presentando l'ambizioso progetto di mantenere i telefoni connessi ovunque nel mondo, persino in mezzo all'oceano. I nuovi satelliti funzioneranno "come torri cellulari nello spazio", consentendo un'integrazione di rete simile a quella di un partner di roaming tradizionale. Giovedì, su X, SpaceX ha annunciato che i satelliti per comunicazioni dirette "si collegheranno immediatamente attraverso un backhaul laser alla costellazione Starlink, eliminando le zone morte e offrendo tranquillità quando i clienti ne hanno più bisogno".

Attualmente, la costellazione in orbita bassa della Terra conta 6,799 satelliti operativi, di cui circa 330 possono comunicare direttamente con le reti cellulari. Elon Musk ha suggerito che gli smartphone non modificati potranno usufruire di una larghezza di banda di circa 10Mbps per fascio e ha anticipato che le future costellazioni avranno capacità molto superiori. Anche se il servizio Starlink Direct to Cell è previsto per il lancio il prossimo anno, il sistema di satelliti non è esclusivo per T-Mobile. Ben Longmier, direttore senior di SpaceX, ha dichiarato che i satelliti sono disponibili per "qualsiasi operatore telefonico nel mondo", ovviamente al netto di un accordo con l'azienda.

Le implicazioni di questo sviluppo tecnologico potrebbero rivoluzionare l'accesso e la connettività globale, specie in aree remote e precedentemente non servite da copertura cellulare convenzionale.

Le comunicazioni satellitari sono diventate uno strumento indispensabile per connettere le persone in tutto il mondo, specialmente in luoghi dove le infrastrutture terrestri sono scarse o inesistenti. Il campo ha visto incredibili progressi, passando dai primi esperimenti di trasmissione di semplici segnali a satelliti capaci di fornire internet ad alta velocità e supporto per la telefonia mobile.

Uno dei momenti più significativi nella storia delle comunicazioni satellitari è stato il lancio di Syncom 3 nel 1964, il primo satellite geostazionario, che ha reso possibile la trasmissione televisiva in tempo reale delle Olimpiadi di Tokyo.

La nuova frontiera delle comunicazioni satellitari mira a integrare direttamente i satelliti con gli smartphone, eliminando la necessità di infrastrutture terrestri complesse, un sogno che sembra sempre più vicino alla realizzazione grazie ai recenti sviluppi tecnologici. L'idea di avere "torri cellulari nello spazio" era un concetto fantascientifico solo pochi decenni fa, ma oggi è una realtà concreta grazie agli investimenti e alle innovazioni di aziende come SpaceX.

Oltre ai benefici evidenti in termini di connettività globale, questa tecnologia potrebbe avere impatti significativi anche nelle situazioni di emergenza o di disastro, dove le comunicazioni terrestri sono spesso le prime a cedere. Non ci resta che aspettare e vedere come questa tecnologia continuerà a evolversi e a quali nuovi orizzonti potrà portarci.