Galaxy S10+ migliore di iPhone XS Max, parola di Consumer Reports

Secondo Consumer Reports, il Galaxy S10+ di Samsung è il miglior smartphone sul mercato. Merito soprattutto del comparto fotografico e della dotazione hardware.

Il Galaxy S10+ è stato incoronato da Consumer Reports come il miglior smartphone in circolazione, scavalcando non solo il Note 9 della stessa Samsung ma anche gli iPhone XS e XS Max di Apple. La nota rivista statunitense ha elogiato la dotazione hardware della nuova creatura dell’azienda sudcoreana, sottolineando anche la sua robustezza da un punto di vista prettamente costruttivo.

Secondo Consumer Reports però ciò che ha consentito al Galaxy S10+ di compiere il salto di qualità è il comparto fotografico. Quest’ultimo garantirebbe una resa di primissimo livello, tanto da aver colmato, da questo punto di vista, il gap con i prodotti Apple che, secondo la testata statunitense, hanno sempre rappresentato un punto di riferimento in questo specifico ambito. Ma non è tutto.

Si parla infatti di un netto miglioramento dell’autonomia, che consentirebbe al Galaxy S10+ di garantire ben 8 ore in più di utilizzo rispetto al Galaxy Note 9 all’interno dei test specifici svolti da Consumer Reports. Non solo ma, sempre all’interno di questi test, lo smartphone Samsung sarebbe stato fatto cadere oltre 100 volte di fila, continuando ancora a funzionare. Dunque, un dispositivo particolarmente resistente anche alle sollecitazioni esterne, un qualcosa mai scontata in ambito smartphone.

In ogni caso, trovate a questo link la nostra recensione del Galaxy S10+, un prodotto che ci ha convinti appieno, fermo restando le indubbie qualità anche di iPhone XS Max. Quando si fa riferimento a prodotti di questo livello, è sempre difficile poter decretare un vincitore, soprattutto in presenza di due sistemi operativi differenti (iOS e Android) che, inevitabilmente, vanno incontro a esigenze diverse. In ogni caso, Consumer Reports non ha dubbi: allo stato attuale è di Samsung il miglior smartphone sul mercato.