Se hai uno di questi iPhone non aspettare iOS 19

Secondo indiscrezioni provenienti da fonti private e riportate da 9to5Mac, Apple potrebbe escludere i modelli iPhone XR, iPhone XS e iPhone XS Max dall'aggiornamento al prossimo sistema operativo iOS 19. Questa notizia, se confermata, segnerebbe la fine del supporto software per i dispositivi lanciati nel 2018, alimentati dal chip A12 Bionic a 7nm.

La potenziale esclusione di questi modelli suscita interrogativi sulla strategia di Apple riguardo al ciclo di vita dei suoi dispositivi. Mentre tutti gli iPhone dotati di iOS 18 e di chip più recenti, a partire dall'iPhone 11, dovrebbero ricevere l'aggiornamento a iOS 19, i possessori dei modelli del 2018 potrebbero trovarsi di fronte all'obsolescenza software.

La notizia contraddice una precedente indiscrezione, proveniente da una fonte considerata affidabile, che suggeriva la compatibilità di tutti i dispositivi aggiornati a iOS 18 con la nuova versione del sistema operativo. La discordanza tra le due fonti lascia quindi un margine di incertezza riguardo alla decisione finale di Apple.

Parallelamente, emergono dettagli riguardanti iPadOS 19. Sembra che il sistema operativo non sarà disponibile per l'iPad di settima generazione, equipaggiato con il chip A10 Fusion. Questa esclusione rafforza l'ipotesi che il requisito minimo per l'aggiornamento a iPadOS 19 sia il chip A12 Bionic, lo stesso dei modelli iPhone in questione.

È importante sottolineare che, anche tra i dispositivi supportati, non tutte le nuove funzionalità di iOS 19 saranno disponibili per tutti i modelli. Apple, come di consueto, riserverà le capacità più avanzate ai suoi dispositivi di punta.

L'annuncio ufficiale delle nuove versioni dei sistemi operativi per iPhone, iPad e Mac è previsto per il 9 giugno, in occasione della Worldwide Developers Conference (WWDC25). L'evento sarà cruciale per chiarire le strategie di Apple e per svelare le novità di iOS 19.

Le indiscrezioni suggeriscono che iOS 19 potrebbe rappresentare il più grande aggiornamento del sistema operativo mobile di Apple dai tempi di iOS 7, lanciato nel 2013. Si parla di una trasformazione radicale dell'interfaccia utente, con l'obiettivo di garantire una maggiore coerenza di design tra iOS, macOS, iPadOS e visionOS. Questo comporterebbe una riprogettazione di icone, pulsanti di sistema, controlli ed elementi dell'interfaccia delle app, oltre a una semplificazione della navigazione e del controllo dei dispositivi. Un elemento distintivo del nuovo design potrebbe essere l'introduzione di effetti "traslucidi" nell'interfaccia utente, ispirati al software del Vision Pro.

Contrariamente alle aspettative, sembra che l'intelligenza artificiale non sarà al centro della WWDC25. Apple starebbe incontrando difficoltà nel rispettare le tempistiche promesse per le funzionalità basate sull'IA. Un'anteprima di una versione iniziale di Siri conversazionale potrebbe essere presentata in una fase successiva del ciclo di vita di iOS 19, ma l'implementazione completa dell'interfaccia è prevista solo con iOS 20, nel 2027.