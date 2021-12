Galaxy S22: il suo software non sarà esclusivo

Nemmeno il tempo di goderci la nuova interfaccia utente One UI 4.0, basata su Android 12 per la lineup Galaxy S21, che Samsung sta già preparando nei suoi laboratori la prossima One UI 4.1.

Come ci si può aspettare, la nuova versione sarà un aggiornamento minore che andrà a rifinire alcuni aspetti della One UI 4 attuale e, per un breve periodo di tempo, sarà a bordo della famiglia di smartphone Galaxy S22 che arriverà a febbraio 2022.

Attualmente la One UI 4 è a disposizione per tutti gli smartphone della serie Galaxy S21, ma anche per Galaxy Z Flip3 e Galaxy Z Fold3. Chiaramente l’azienda sudcoreana non mancherà di aggiornare man mano gli altri dispositivi, quelli attivi sotto il ciclo vitale di aggiornamenti.

Secondo un rapporto di un’agenzia molto vicina alla società, ciò che cambierà quando sarà disponibile la One UI 4.1 rispetto alle volte scorse, è che il nuovo aggiornamento arriverà immediatamente dopo anche su buona parti degli smartphone flagship degli anni precedenti. Parliamo di Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra, ma anche su tutta la famiglia di smartphone Galaxy S20. Non mancheranno all’appello anche il Galaxy Note 20 e il Galaxy Note 20 Ultra. Nel rapporto si parla di una differenza di tempo tra Galaxy S22 e gli altri smartphone menzionati di soli 30 giorni. In questo modo viene meno l’esclusività temporale maturata negli scorsi anni dai precedenti flagship.

Anche altri modelli non flagship verranno aggiornati man mano, ad esempio tutta la serie di smartphone Galaxy AX2 e buona parte di quella Galaxy X1. Per il momento non c’è una tempistica precisa ma si parla entro la metà del 2022.

La nuova customizzazione dell’interfaccia Samsung porterà non troppe modifiche, è probabile che si concentri sull’ottimizzazione e all’aggiunta di funzioni non troppo plateali.