Galaxy S22: svelata la fotocamera e il destino della famiglia Note

Come avevamo previsto, la rete dei rumors si fa sempre più fitta attorno alla prossima famiglia di smartphone Galaxy S22. Questo non fa altro che confermare quanto l’azienda ci stia lavorando alacremente e, tutto sommato, non manca poi molto per conoscere come sarà l’intera line up.

Ebbene, un rumors molto affidabile sostiene che i nuovi smartphone flagship che arriveranno all’inizio del prossimo anno sarebbero tutti compatibili con S Pen ma solo una avrebbe l’alloggiamento integrato a disposizione: questo sarà S22 Ultra.

Se l’estetica degli smartphone dovrebbe rimanere più o meno la medesima di quella apprezzata su Galaxy S21, uno sforzo va fatto per immaginare S22 Ultra – il primo – con la feritoia per poter inserire la famosa penna attiva made in Samsung.

Da più di 10 anni, da quando coesistono linea S e linea Note, l’idea che Samsung potesse produrre un giorno lo “smartphone definitivo unificato” faceva gola agli utenti ed ora siamo ad un passo dal poterlo avere.

E’ anche probabile che tutto ciò sia stato trainato dal fatto che da qualche anno a questa parte le vendite dello smartphone flaghship della famiglia S (ad esempio la variante Ultra) non sono altissime. Gli utenti acquistano molto più le versioni “base” dei prodotti di punta.

In ogni caso le specifiche di S22 Ultra saranno da vero e proprio smartphone gaming. Lo accompagnerà un reparto fotocamera all’avanguardia con una quad camera così configurata:

Sensore principale da 108 MP;

Sensore ultra grandangolare da 12 MP;

Sensore teleobiettivo da 12 MP con Zoom ottico 3X;

Sensore periscopico con Zoom 10X.

Infine, la famiglia Galaxy S22 dovrebbe essere svelata a febbraio 2022, con lo slot di gennaio occupato da un gradito ritorno che gli eventi non hanno fatto in modo da poterlo annunciare da qui alla fine del 2021.