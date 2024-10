Galaxy S25, Snapdragon 8 Elite confermato per tutti i modelli

Nel corso dell'ultima conferenza sugli utili, Samsung ha annunciato l'impiego del chip Exynos 2500 nei dispositivi della serie Galaxy S25. Tuttavia, a sorpresa, tutte le unità della serie adotteranno globalmente il processore Snapdragon 8 Elite, come confermato dalla recente apparizione di TM Roh, capo di Samsung MX, e dalle dichiarazioni del famoso leaker Ice Universe.

La decisione di equipaggiare tutti i modelli della serie Galaxy S25 - Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra - esclusivamente con il chip Snapdragon 8 Elite segna un significativo cambiamento di direzione per l'azienda. Di conseguenza, i chip Exynos 2500 e MediaTek 9400 non troveranno spazio in nessuna variante dei flagship Samsung, a quanto pare.

Una notizia eccellente per i fan Samsung che prediligono i chip Qualcomm

Il passaggio a Snapdragon potrebbe essere interpretato come una mossa per garantire prestazioni superiori. Il nuovo chip Snapdragon 8 Elite ha mostrato in test recenti di essere estremamente veloce, con una CPU quasi alla pari con il chip di punta di Apple, l'A18 Pro, mentre la GPU risulta essere più veloce e più efficiente dal punto di vista energetico.

L'Exynos 2500, pur essendo un avanzamento tecnologico importante grazie al processo produttivo a 3nm di seconda generazione e ai nuovi core CPU di Arm, si è scontrato con problemi di produzione che non hanno permesso di garantire la qualità necessaria per la loro implementazione nei dispositivi di punta previsti. Le difficoltà incontrate con l'Exynos 2500 hanno costretto Samsung a riconsiderare l'impiego di questo chip nella sua prossima linea di prodotti.

L'adozione del chip Snapdragon 8 Elite in tutti i dispositivi della serie Galaxy S25 rappresenta una promettente prospettiva per offrire ai consumatori un'esperienza di utilizzo ottimale in termini di prestazioni e efficienza energetica.