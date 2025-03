La prossima generazione di flagship Android sarà potentissima

Mentre il 2025 è ancora agli inizi, l'industria degli smartphone Android è già in fermento per le indiscrezioni riguardanti il prossimo processore di punta di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Elite Gen 2. Le prime indiscrezioni, emerse da benchmark trapelati, suggeriscono un incremento di prestazioni potenzialmente rivoluzionario, preannunciando un'ondata di dispositivi mobili con una potenza di calcolo senza precedenti.

Qualcomm, che ha presentato il suo attuale chipset di punta, lo Snapdragon 8 Elite, nell'ottobre 2024, si appresta a ridefinire i limiti delle prestazioni mobili. Dispositivi come OnePlus 13 e la serie Samsung Galaxy S25, già equipaggiati con l'attuale generazione di processori, potrebbero presto essere superati da una nuova ondata di smartphone alimentati dal Gen 2.

Secondo le informazioni trapelate e riportate da Jukanlosreve, il nuovo Snapdragon 8 Elite Gen 2 ha fatto la sua comparsa sulla piattaforma di benchmarking Geekbench, rivelando un incremento significativo sia nelle prestazioni della CPU che in quelle della GPU. I numeri parlano chiaro: il punteggio single-core ha raggiunto i 4.000 punti, rispetto ai 3.200 del Gen 1, mentre il punteggio multi-core è salito a 13.000 punti, superando i 10.300 dell'attuale chipset.

La GPU Adreno 840, integrata nel Gen 2, promette un ulteriore balzo in avanti, con una frequenza di clock di 1,35GHz, rispetto agli 1,1GHz dell'Adreno 830.

Secondo le stime di Digital Chat Station, questi miglioramenti si tradurranno in un punteggio complessivo di 3.8 milioni su AnTuTu. Per comprendere appieno l'importanza di questi numeri, è utile un confronto con l'attuale smartphone in cima alla classifica, l'IQOO 13, mosso dallo Snapdragon 8 Elite, che ha ottenuto un punteggio di poco inferiore a 2,7 milioni. Il Gen 2, quindi, potrebbe offrire un incremento di prestazioni di oltre il 40% rispetto all'attuale piattaforma.

Le indiscrezioni non si fermano qui. Si parla di una configurazione della CPU con due core Oryon di seconda generazione, due core Prime e sei core Performance. Inoltre, il Gen 2 potrebbe essere basato su un processo di produzione a 3nm più avanzato, utilizzando la tecnologia TSMC N3P anziché la N3E.

Parallelamente, Qualcomm ha stuzzicato la curiosità del pubblico con un annuncio di un evento in Cina, che potrebbe svelare lo Snapdragon 8s Elite, una versione leggermente depotenziata del Gen 1, destinata a equipaggiare smartphone di fascia alta ma a prezzi più accessibili.

È importante sottolineare che i benchmark trapelati per lo Snapdragon 8 Elite Gen 2 devono essere presi con cautela. Tuttavia, essi offrono un'anteprima allettante delle potenzialità dei futuri smartphone Android. Qualcomm dovrebbe presentare ufficialmente la nuova piattaforma durante il suo Snapdragon Summit, previsto per ottobre.