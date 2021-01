Galaxy Z Flip 3: render definitivi? Un deciso passo avanti

Durante il corso del primo semestre 2021 verrà molto probabilmente presentato il nuovo Galaxy Z Flip 3. Lo smartphone pieghevole di Samsung che, contata la versione 5G del primo, sarà alla sua terza generazione.

Ci aspettavamo cambiamenti estetici riguardo il nuovo pieghevole e, infatti, secondo i nuovi rumors, pare che l’azienda coreana abbia ascoltato e accontentato lo spirito critico dei possessori e dei recensori della prima versione.

Così come avvenuto per il concorrente Moto Razr, anche il prossimo Galaxy Z Flip 3 aumenterà le dimensioni del display esterno, reo di essere davvero troppo piccolo anche solo per consultare le notifiche. Dalle foto, il display esterno dovrebbe essere leggermente più piccolo di quello dello smartphone pieghevole Motorola ma comunque più confortevole del passato.

Per quanto riguarda il design vediamo un mix tra i Galaxy S21 che presto verranno presentati e, ovviamente, Galaxy Z Flip. Da chiuso rappresenta un quadrato mentre da aperto mostra un ampio display pieghevole da quasi 7 pollici a 120 Hz con tutti e 4 i bordi simmetrici tra loro. Per quanto riguarda invece le fotocamere, al frontale classico foro per contenerla mentre al posteriore tripla verticale con i dettagli ancora ripresi da S21. Di fianco a quest’ultima c’è anche il nuovo display più grande che la fonte rappresenta come essere di tipo specchiato.

Anche l’autonomia sarà migliorata con una batteria che sfiorerà i 4000 mAh – contro i 3300 del primo modello – che aveva però un display a 60 Hz, quindi meno energivoro. Insomma, se così fosse sarà un bell’upgrade in tutti i sensi e rimane solo da sapere quando verrà annunciato e, chiaramente, il suo prezzo. A riguardo potrebbero esserci novità perché in rete si è parlato insistentemente di una versione con hardware medio di gamma che potesse abbassare il prezzo finale.