Gemini è diventato molto più utile con questo ultimo aggiornamento

Google compie un passo significativo nel campo dell'intelligenza artificiale conversazionale, annunciando una nuova funzionalità per gli utenti di Gemini Advanced: la capacità di ricordare le conversazioni passate. Questo aggiornamento promette di trasformare radicalmente l'interazione con l'IA, rendendola più fluida, efficiente e personalizzata. La novità è in fase di rilascio e sarà disponibile a breve per tutti gli abbonati al piano Google One AI Premium.

La caratteristica distintiva di questa innovazione è la capacità di Gemini Advanced di attingere alle informazioni discusse in chat precedenti. Ciò significa che gli utenti non dovranno più ripetersi o cercare tra vecchie conversazioni per riprendere un discorso interrotto. Gemini sarà in grado di riprendere esattamente da dove si era interrotto, mantenendo il contesto e la coerenza nel dialogo.

Questa funzionalità rappresenta un salto evolutivo notevole rispetto ai primi modelli linguistici, che erano essenzialmente "tabula rasa" ad ogni nuova interazione. Sebbene nel tempo siano stati sviluppati sistemi per dotare l'IA di una sorta di memoria a breve termine, limitata alla singola conversazione, la memoria a lungo termine introdotta da Google rappresenta un progresso sostanziale.

Le implicazioni pratiche di questa nuova capacità sono molteplici e di vasta portata. Per progetti complessi e di lunga durata, come la scrittura di codice, la stesura di testi o la ricerca accademica, Gemini Advanced potrà diventare un assistente virtuale molto più efficace. Non sarà più necessario, ad esempio, spiegare nuovamente gli obiettivi o le fasi precedenti del progetto: l'IA sarà in grado di fare riferimento alle conversazioni precedenti, risparmiando tempo e fatica all'utente.

Immaginate un programmatore che lavora su un software complesso. Con la memoria conversazionale, Gemini Advanced potrà ricordare le decisioni di progettazione prese in precedenza, le librerie utilizzate, le parti di codice già sviluppate, e persino gli errori commessi e le soluzioni adottate. Allo stesso modo, uno scrittore potrà chiedere all'IA di riprendere un capitolo interrotto, mantenendo lo stile, i personaggi e la trama coerenti con quanto già scritto. Un ricercatore potrà, invece, affidarsi a Gemini per tenere traccia delle fonti consultate, delle ipotesi formulate e dei risultati ottenuti, evitando di dover ripetere ogni volta l'intero processo di ricerca.

L'introduzione di una memoria a lungo termine per un'IA solleva naturalmente questioni di privacy. Google, consapevole di queste preoccupazioni, ha dichiarato di aver implementato opzioni che consentono agli utenti di rivedere, eliminare e gestire la cronologia delle chat. Gli utenti avranno il pieno controllo sulla durata di conservazione delle conversazioni e potranno persino disattivare completamente la funzionalità. Inoltre, Gemini segnalerà periodicamente quando utilizzerà informazioni provenienti da conversazioni passate, garantendo la massima trasparenza nel suo funzionamento.

La nuova funzionalità è attualmente disponibile in inglese per gli abbonati a Gemini Advanced tramite il piano Google One AI Premium, sia sulla versione web che sull'app mobile di Gemini che trovate sul vostro smartphone. Il rilascio proseguirà nelle prossime settimane, con l'aggiunta di ulteriori lingue e l'estensione dell'accesso ai clienti di Google Workspace Business ed Enterprise.

L'introduzione della memoria conversazionale in Gemini Advanced rappresenta un passo importante verso un'intelligenza artificiale più "umana", capace di apprendere e adattarsi nel tempo, proprio come farebbe un interlocutore umano.

Questa innovazione, eliminando la necessità di ripetere costantemente le informazioni, apre la strada a interazioni più naturali e intuitive, promettendo di rendere l'IA uno strumento ancora più potente e versatile per una vasta gamma di applicazioni.