Goodram IRDM MicroSD 128 GB – Recensione

Goodram, produttore di memorie RAM e SSD, offre anche memorie SD sotto il brand IRDM, pensate per i produttori di contenuti che necessitano di elevata velocità. Abbiamo provato la microSD da 128 GB, in classe V30, ideale per videocamere, action cam e smartphone che necessitano di velocità di scrittura e lettura elevata per video a risoluzione 4K.

Questa MicroSD è venduta in abbinamento a un adattatore SD classico, e Goodram promette velocità in scrittura fino a 70MB/sec e in scrittura fino a 100 MB/sec. Abbiamo effettuato un test con CrystalDiskMark e ottenuto una velocità massima in scrittura di più di 61 MB/sec e in lettura di quasi 90 MB/sec. Ovviamente la velocità in lettura e scrittura può variare in base alla dimensione dei dati, ma in ogni caso la velocità ottenuta è idonea per gestire flussi video 4K.

La MicroSD Goodram IRDM da 64 GB costa 14,99 euro mentre il modello da 128 GB costa 29.99 euro.